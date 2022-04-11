https://ria.ru/20220411/s-300-1782852131.html

"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300 - РИА Новости, 11.04.2022

"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:13

2022-04-11T10:13

2022-04-11T10:50

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Успеновки вывели из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.В минувшую пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава передала Киеву систему ПВО С-300. Как уточнил министр обороны республики Ярослав Надь, в ближайшее время страна получит от США уже четвертый комплекс системы Patriot.Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782323424.html

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782579575.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, днепропетровск, ситуация в днр и лнр