10:13 11.04.2022 (обновлено: 10:50 11.04.2022)
"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
Ракеты "Калибр" уничтожили в Днепропетровске четыре ЗРК С-300, поставленных из Европы
© Министерство обороны РФ
Запуск крылатой ракеты
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил", — заявил генерал-майор.
Кроме того, в районе Успеновки вывели из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.
В минувшую пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава передала Киеву систему ПВО С-300. Как уточнил министр обороны республики Ярослав Надь, в ближайшее время страна получит от США уже четвертый комплекс системы Patriot.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.