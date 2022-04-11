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"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300 - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/s-300-1782852131.html
"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300 - РИА Новости, 11.04.2022
"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:13
2022-04-11T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
днепропетровск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Успеновки вывели из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.В минувшую пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава передала Киеву систему ПВО С-300. Как уточнил министр обороны республики Ярослав Надь, в ближайшее время страна получит от США уже четвертый комплекс системы Patriot.Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, в мире, днепропетровск, ситуация в днр и лнр
10:13 11.04.2022 (обновлено: 10:50 11.04.2022)
 
"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

Ракеты "Калибр" уничтожили в Днепропетровске четыре ЗРК С-300, поставленных из Европы

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты
© Министерство обороны РФ
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Запуск крылатой ракеты
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленные Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил", — заявил генерал-майор.

Кроме того, в районе Успеновки вывели из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.
В минувшую пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава передала Киеву систему ПВО С-300. Как уточнил министр обороны республики Ярослав Надь, в ближайшее время страна получит от США уже четвертый комплекс системы Patriot.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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