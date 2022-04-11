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"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
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"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС
Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:40
2022-04-11T23:49
украина
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военных 30 марта, перед уходом из Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС."У нас ментальность разная, у нас мысли по-разному текут, мы не можем это (сделать)", - добавлял он.
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Аудиозапись разговора с Александром Ржавским
В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы, сделанной российскими военнослужащими 30 марта перед уходом из Бучи с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским.
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украина, в мире
22:40 11.04.2022 (обновлено: 23:49 11.04.2022)
 
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС

"Мы для них никто": экс-депутат Рады Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.
В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военных 30 марта, перед уходом из Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.
В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".
Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС.
"Я понимаю, что лезть нам "со свиным рылом в калашный ряд" какого-то Евросоюза, где мы для них вообще никто – мы же для них вообще никто – это ни экономически неправильно будет сделано, ну и, соответственно, политически", - говорил Ржавский.
"У нас ментальность разная, у нас мысли по-разному текут, мы не можем это (сделать)", - добавлял он.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
УкраинаВ мире
 
 
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