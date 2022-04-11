https://ria.ru/20220411/rzhavskiy-1783005133.html
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС
Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:40
2022-04-11T22:40
2022-04-11T23:49
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военных 30 марта, перед уходом из Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС."У нас ментальность разная, у нас мысли по-разному текут, мы не можем это (сделать)", - добавлял он.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
Аудиозапись разговора с Александром Ржавским
В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы, сделанной российскими военнослужащими 30 марта перед уходом из Бучи с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским.
2022-04-11T22:40
true
PT3M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
22:40 11.04.2022 (обновлено: 23:49 11.04.2022)
"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС
"Мы для них никто": экс-депутат Рады Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.
В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военных 30 марта, перед уходом из Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.
В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".
Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины
в ЕС.
"Я понимаю, что лезть нам "со свиным рылом в калашный ряд" какого-то Евросоюза, где мы для них вообще никто – мы же для них вообще никто – это ни экономически неправильно будет сделано, ну и, соответственно, политически", - говорил Ржавский.
"У нас ментальность разная, у нас мысли по-разному текут, мы не можем это (сделать)", - добавлял он.