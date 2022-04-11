https://ria.ru/20220411/rzhavskiy-1783005133.html

"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС

"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022

"Мы для них никто": Ржавский пояснил, почему против членства Украины в ЕС

Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:40

2022-04-11T22:40

2022-04-11T23:49

украина

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина для Евросоюза – вообще никто, у европейцев и украинцев разная ментальность, и потому Киеву было бы бессмысленно вступать в ЕС, считал бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военных 30 марта, перед уходом из Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС."У нас ментальность разная, у нас мысли по-разному текут, мы не можем это (сделать)", - добавлял он.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Аудиозапись разговора с Александром Ржавским В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы, сделанной российскими военнослужащими 30 марта перед уходом из Бучи с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским. 2022-04-11T22:40 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, в мире