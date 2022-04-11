https://ria.ru/20220411/rzhavskiy-1783004934.html
Насилие стало основой политики украинских националистов, заявил Ржавский
Насилие стало основой политики украинских националистов, заявил Ржавский - РИА Новости, 11.04.2022
Насилие стало основой политики украинских националистов, заявил Ржавский
Насилие над людьми стало основой политики украинских националистов, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-кандидат на пост президента Украины,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:37
2022-04-11T22:37
2022-04-11T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Насилие над людьми стало основой политики украинских националистов, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военнослужащих, произошедшей 30 марта, перед уходом из города Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, на чем базируется политика украинских националистов. "В этой всей технологии у них насилие – вообще это на первом месте", - заявил Ржавский."Я скажу так – я всегда был против насилия, оскорбления и унижения человека. Я в первый раз (был возмущен – ред.) конфликтом очень серьезно, когда (в 2014 году произошла – ред.) заруба на Майдане. Когда они поймали полицейских, которые охраняли периметр, поставили их на колени, заставили то ли гимн Украины петь, то ли какую-то ересь, что-то такое, мерзостное. Я настолько возмущался - ну как вы можете?" - вспоминал Ржавский. "Это такие нечеловеческие качества. Просто безобразие, просто не должно такого быть", - добавлял он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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Аудиозапись разговора с Александром Ржавским
В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы, сделанной российскими военнослужащими 30 марта перед уходом из Бучи с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским.
2022-04-11T22:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Насилие стало основой политики украинских националистов, заявил Ржавский
Экс-депутат Рады Ржавский: насилие стало основой политики украинских националистов
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Насилие над людьми стало основой политики украинских националистов, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.
В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военнослужащих, произошедшей 30 марта, перед уходом из города Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне.
В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь, и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".
Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, на чем базируется политика украинских националистов. "В этой всей технологии у них насилие – вообще это на первом месте", - заявил Ржавский.
"Я скажу так – я всегда был против насилия, оскорбления и унижения человека. Я в первый раз (был возмущен – ред.) конфликтом очень серьезно, когда (в 2014 году произошла – ред.) заруба на Майдане. Когда они поймали полицейских, которые охраняли периметр, поставили их на колени, заставили то ли гимн Украины петь, то ли какую-то ересь, что-то такое, мерзостное. Я настолько возмущался - ну как вы можете?" - вспоминал Ржавский. "Это такие нечеловеческие качества. Просто безобразие, просто не должно такого быть", - добавлял он.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.