https://ria.ru/20220411/rubl-1782630851.html

Названы два фактора, отвечающие за курс рубля

Названы два фактора, отвечающие за курс рубля - РИА Новости, 11.04.2022

Названы два фактора, отвечающие за курс рубля

Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:15

2022-04-11T02:15

2022-04-11T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

олег сыроваткин

рубль

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Основные ситуативные факторы, которые могут быть использованы властями России для поддержки нацвалюты — прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала и покупку валюты. Важна и денежно-кредитная политика Банка России, подчеркнул Сыроваткин.В перспективе, когда объем импорта может увеличиться по мере создания новых логистических цепочек, а валютная выручка экспортеров снизиться, рубль может ослабеть, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, олег сыроваткин, рубль