https://ria.ru/20220411/rubl-1782630851.html
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля - РИА Новости, 11.04.2022
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля
Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:15
2022-04-11T02:15
2022-04-11T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
олег сыроваткин
рубль
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Основные ситуативные факторы, которые могут быть использованы властями России для поддержки нацвалюты — прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала и покупку валюты. Важна и денежно-кредитная политика Банка России, подчеркнул Сыроваткин.В перспективе, когда объем импорта может увеличиться по мере создания новых логистических цепочек, а валютная выручка экспортеров снизиться, рубль может ослабеть, заключил эксперт.
https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html
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экономика, россия, олег сыроваткин, рубль
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля
Аналитик Сыроваткин: ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля