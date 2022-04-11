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Названы два фактора, отвечающие за курс рубля - РИА Новости, 11.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220411/rubl-1782630851.html
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля - РИА Новости, 11.04.2022
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля
Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:15
2022-04-11T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
олег сыроваткин
рубль
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Основные ситуативные факторы, которые могут быть использованы властями России для поддержки нацвалюты — прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала и покупку валюты. Важна и денежно-кредитная политика Банка России, подчеркнул Сыроваткин.В перспективе, когда объем импорта может увеличиться по мере создания новых логистических цепочек, а валютная выручка экспортеров снизиться, рубль может ослабеть, заключил эксперт.
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экономика, россия, олег сыроваткин, рубль
02:15 11.04.2022
 
Названы два фактора, отвечающие за курс рубля

Аналитик Сыроваткин: ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Условно их можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
“Одним из главных фундаментальных факторов, которые будут определять курс рубля в ближайшие месяцы и годы, будет размер и стабильность поступлений в Россию экспортной выручки”, — отметил он.
Основные ситуативные факторы, которые могут быть использованы властями России для поддержки нацвалюты — прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала и покупку валюты. Важна и денежно-кредитная политика Банка России, подчеркнул Сыроваткин.
В перспективе, когда объем импорта может увеличиться по мере создания новых логистических цепочек, а валютная выручка экспортеров снизиться, рубль может ослабеть, заключил эксперт.
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