https://ria.ru/20220411/rostekh-1782907944.html

"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты

"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты - РИА Новости, 11.04.2022

"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты

"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:08

2022-04-11T14:08

2022-04-11T14:08

экономика

россия

ростех

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации."Крупнейшие европейские производители слуховых аппаратов полностью прекратили или приостановили поставки своей продукции в Россию, что больно бьет по пациентам, нуждающимся в слухопротезировании. Мощности нашего завода "Октава" позволяют производить около 150 000 полностью отечественных слуховых аппаратов ежегодно, с возможностью увеличения объемов производства", - отметили в "Ростехе".В госкорпорации уточнили, что тульское предприятие "Октава" работает в отрасли электроакустики с 1927 года, производит микрофонную технику, известную за пределами России. Продукция завода отвечает всем современным требованиям."Безусловно, поддержка со стороны государства необходима - государственный заказ на поставку слуховых аппаратов позволит гибко планировать дальнейшее развитие производства и увеличивать число рабочих мест, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями", - подчеркнули в "Ростехе".По оценке госкорпорации, объем российского рынка техники для слухопротезирования составляет около 300 тысяч аппаратов ежегодно и растет примерно на 10% в год.

https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html

https://ria.ru/20220325/pantsir-1780079491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, ростех