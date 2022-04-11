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"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты - РИА Новости, 11.04.2022
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"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты - РИА Новости, 11.04.2022
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:08
2022-04-11T14:08
экономика
россия
ростех
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации."Крупнейшие европейские производители слуховых аппаратов полностью прекратили или приостановили поставки своей продукции в Россию, что больно бьет по пациентам, нуждающимся в слухопротезировании. Мощности нашего завода "Октава" позволяют производить около 150 000 полностью отечественных слуховых аппаратов ежегодно, с возможностью увеличения объемов производства", - отметили в "Ростехе".В госкорпорации уточнили, что тульское предприятие "Октава" работает в отрасли электроакустики с 1927 года, производит микрофонную технику, известную за пределами России. Продукция завода отвечает всем современным требованиям."Безусловно, поддержка со стороны государства необходима - государственный заказ на поставку слуховых аппаратов позволит гибко планировать дальнейшее развитие производства и увеличивать число рабочих мест, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями", - подчеркнули в "Ростехе".По оценке госкорпорации, объем российского рынка техники для слухопротезирования составляет около 300 тысяч аппаратов ежегодно и растет примерно на 10% в год.
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экономика, россия, ростех
14:08 11.04.2022
 
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты

"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты из-за приостановки их поставок

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Крупнейшие европейские производители слуховых аппаратов полностью прекратили или приостановили поставки своей продукции в Россию, что больно бьет по пациентам, нуждающимся в слухопротезировании. Мощности нашего завода "Октава" позволяют производить около 150 000 полностью отечественных слуховых аппаратов ежегодно, с возможностью увеличения объемов производства", - отметили в "Ростехе".
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В госкорпорации уточнили, что тульское предприятие "Октава" работает в отрасли электроакустики с 1927 года, производит микрофонную технику, известную за пределами России. Продукция завода отвечает всем современным требованиям.
"Безусловно, поддержка со стороны государства необходима - государственный заказ на поставку слуховых аппаратов позволит гибко планировать дальнейшее развитие производства и увеличивать число рабочих мест, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями", - подчеркнули в "Ростехе".
По оценке госкорпорации, объем российского рынка техники для слухопротезирования составляет около 300 тысяч аппаратов ежегодно и растет примерно на 10% в год.
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