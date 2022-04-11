https://ria.ru/20220411/rostekh-1782907944.html
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты - РИА Новости, 11.04.2022
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:08
2022-04-11T14:08
2022-04-11T14:08
экономика
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации."Крупнейшие европейские производители слуховых аппаратов полностью прекратили или приостановили поставки своей продукции в Россию, что больно бьет по пациентам, нуждающимся в слухопротезировании. Мощности нашего завода "Октава" позволяют производить около 150 000 полностью отечественных слуховых аппаратов ежегодно, с возможностью увеличения объемов производства", - отметили в "Ростехе".В госкорпорации уточнили, что тульское предприятие "Октава" работает в отрасли электроакустики с 1927 года, производит микрофонную технику, известную за пределами России. Продукция завода отвечает всем современным требованиям."Безусловно, поддержка со стороны государства необходима - государственный заказ на поставку слуховых аппаратов позволит гибко планировать дальнейшее развитие производства и увеличивать число рабочих мест, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями", - подчеркнули в "Ростехе".По оценке госкорпорации, объем российского рынка техники для слухопротезирования составляет около 300 тысяч аппаратов ежегодно и растет примерно на 10% в год.
https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html
https://ria.ru/20220325/pantsir-1780079491.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_208964bcc72406359268421113f7a581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ростех
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты
"Ростех" готов заместить импортные слуховые аппараты из-за приостановки их поставок
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
"Ростех" готов
заместить импортные слуховые аппараты в связи с уходом из России зарубежных производителей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Крупнейшие европейские производители слуховых аппаратов полностью прекратили или приостановили поставки своей продукции в Россию
, что больно бьет по пациентам, нуждающимся в слухопротезировании. Мощности нашего завода "Октава" позволяют производить около 150 000 полностью отечественных слуховых аппаратов ежегодно, с возможностью увеличения объемов производства", - отметили в "Ростехе
".
В госкорпорации уточнили, что тульское предприятие "Октава" работает в отрасли электроакустики с 1927 года, производит микрофонную технику, известную за пределами России. Продукция завода отвечает всем современным требованиям.
"Безусловно, поддержка со стороны государства необходима - государственный заказ на поставку слуховых аппаратов позволит гибко планировать дальнейшее развитие производства и увеличивать число рабочих мест, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями", - подчеркнули в "Ростехе".
По оценке госкорпорации, объем российского рынка техники для слухопротезирования составляет около 300 тысяч аппаратов ежегодно и растет примерно на 10% в год.