https://ria.ru/20220411/rossiya-1782990432.html

Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине

Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине

Американское издание Politico выразило мнение, что Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:20

2022-04-11T20:20

2022-04-11T20:20

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россия

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Американское издание Politico выразило мнение, что Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине."Если вы думаете, что Россия не выигрывает от своего вторжения на Украину, учтите это: ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом; Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции; и с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине", - говорится в статье издания.В одном из подзаголовков материала написано, что Путин "выигрывает экономическую войну"."Сравнивая доходы России от газа по трубопроводам, мы можем заметить, что экспорт растет и идет по гораздо более высоким ценам по сравнению с прошлым годом", - отмечает Politico.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина