https://ria.ru/20220411/rossiya-1782907611.html
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:07
2022-04-11T14:07
2022-04-11T14:20
политика
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями - это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", - заявил Лавров в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей лавров
14:07 11.04.2022 (обновлено: 14:20 11.04.2022)
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Глава МИД Лавров: Россия никогда не будет подчиняться Западу