https://ria.ru/20220411/rossiya-1782907611.html

Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу

Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу - РИА Новости, 11.04.2022

Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу

Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:07

2022-04-11T14:07

2022-04-11T14:20

политика

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями - это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", - заявил Лавров в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сергей лавров