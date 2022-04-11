10:47 11.04.2022 (обновлено: 10:50 11.04.2022)
Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин
Нарышкин: Россия сейчас, как при Петре I, показывает миру вектор суверенного развития
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия сейчас, как и во времена Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие десятилетия вперед, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Жизнь и свершения Петра I сейчас воспринимаются как нравственное завещание потомкам - беречь родину как самую главную ценность, сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха".
"Вот и сегодня, в юбилейный год, в год 350-летия Петра Великого, Россия вновь борется за свое историческое будущее, смело, решительно показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие и многие десятилетия вперед", - отметил Нарышкин.
По его словам, нет сомнения, что Россия обеспечит безопасность, благополучие и достоинство своих граждан "так же, как и всех тех, кто принял решение идти вместе с Россией по пути к намеченным целям".