https://ria.ru/20220411/rossiya-1782860462.html

Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин

Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2022

Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин

Россия сейчас, как и во времена Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:47

2022-04-11T10:47

2022-04-11T10:50

россия

петр i

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия сейчас, как и во времена Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие десятилетия вперед, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Жизнь и свершения Петра I сейчас воспринимаются как нравственное завещание потомкам - беречь родину как самую главную ценность, сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха"."Вот и сегодня, в юбилейный год, в год 350-летия Петра Великого, Россия вновь борется за свое историческое будущее, смело, решительно показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие и многие десятилетия вперед", - отметил Нарышкин.По его словам, нет сомнения, что Россия обеспечит безопасность, благополучие и достоинство своих граждан "так же, как и всех тех, кто принял решение идти вместе с Россией по пути к намеченным целям".

https://ria.ru/20220407/mnogopolyarnost-1782251309.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, петр i, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)