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Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2022
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Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин
Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2022
Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин
Россия сейчас, как и во времена Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:47
2022-04-11T10:50
россия
петр i
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия сейчас, как и во времена Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие десятилетия вперед, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Жизнь и свершения Петра I сейчас воспринимаются как нравственное завещание потомкам - беречь родину как самую главную ценность, сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха"."Вот и сегодня, в юбилейный год, в год 350-летия Петра Великого, Россия вновь борется за свое историческое будущее, смело, решительно показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие и многие десятилетия вперед", - отметил Нарышкин.По его словам, нет сомнения, что Россия обеспечит безопасность, благополучие и достоинство своих граждан "так же, как и всех тех, кто принял решение идти вместе с Россией по пути к намеченным целям".
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россия, петр i, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
10:47 11.04.2022 (обновлено: 10:50 11.04.2022)
 
Россия показывает миру вектор суверенного развития, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия сейчас, как при Петре I, показывает миру вектор суверенного развития

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия сейчас, как и во времена Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие десятилетия вперед, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Жизнь и свершения Петра I сейчас воспринимаются как нравственное завещание потомкам - беречь родину как самую главную ценность, сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха".
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 11:47
Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин
"Вот и сегодня, в юбилейный год, в год 350-летия Петра Великого, Россия вновь борется за свое историческое будущее, смело, решительно показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие и многие десятилетия вперед", - отметил Нарышкин.
По его словам, нет сомнения, что Россия обеспечит безопасность, благополучие и достоинство своих граждан "так же, как и всех тех, кто принял решение идти вместе с Россией по пути к намеченным целям".
 
РоссияПетр IСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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