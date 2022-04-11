10:55 11.04.2022 (обновлено: 11:03 11.04.2022)
"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите
Рогозин: "Роскосмос" постарается найти способ оставить "Науку" и "Причал" на орбите
Модуль "Наука" в составе МКС
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Роскосмос" постарается найти способ оставить на орбите два самых новых модуля Международной космической станции – это "Наука" и "Причал", заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Думаю, что мы постараемся найти какие-то решения, которые позволят продлить работу новых модулей МКС", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
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Рассматриваются различные варианты – как создание новой станции на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов, так и сохранение орбиты, на которой сейчас летает МКС. В таком случае от нее все-таки могут быть отстыкованы "Наука" и "Причал", чтобы впоследствии добавить к ним Научно-энергетический модуль (НЭМ), который сейчас находится в высокой степени готовности.
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"Мы будем исходить из наиболее эффективного функционального назначения новой российской станции – что она должна видеть под собой, на что должна быть нацелена научная аппаратура: либо на Северное полушарие и территорию Российской Федерации, либо для станции будет важно сохранить возможность полета над такими регионами, как Китай, Индия, Ближний Восток, страны Европы", - пояснил Рогозин.
Эскизное проектирование РОСС должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации.
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вошел в состав МКС 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" пристыковался к станции 26 ноября 2021 года.мкс