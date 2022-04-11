https://ria.ru/20220411/roskosmos-1782861675.html

"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите

"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите - РИА Новости, 11.04.2022

"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите

"Роскосмос" постарается найти способ оставить на орбите два самых новых модуля Международной космической станции – это "Наука" и "Причал", заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:55

2022-04-11T10:55

2022-04-11T11:03

россия

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

роскосмос

дмитрий рогозин

китай

ближний восток

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Роскосмос" постарается найти способ оставить на орбите два самых новых модуля Международной космической станции – это "Наука" и "Причал", заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."Думаю, что мы постараемся найти какие-то решения, которые позволят продлить работу новых модулей МКС", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он напомнил, что сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую Россия, возможно, будет развивать после выхода из проекта МКС.Рассматриваются различные варианты – как создание новой станции на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов, так и сохранение орбиты, на которой сейчас летает МКС. В таком случае от нее все-таки могут быть отстыкованы "Наука" и "Причал", чтобы впоследствии добавить к ним Научно-энергетический модуль (НЭМ), который сейчас находится в высокой степени готовности."Мы будем исходить из наиболее эффективного функционального назначения новой российской станции – что она должна видеть под собой, на что должна быть нацелена научная аппаратура: либо на Северное полушарие и территорию Российской Федерации, либо для станции будет важно сохранить возможность полета над такими регионами, как Китай, Индия, Ближний Восток, страны Европы", - пояснил Рогозин.Эскизное проектирование РОСС должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации.Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вошел в состав МКС 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" пристыковался к станции 26 ноября 2021 года.мкс

https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html

https://ria.ru/20220408/luna-1782527300.html

россия

китай

ближний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, китай, ближний восток