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"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите - РИА Новости, 11.04.2022
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"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите
"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите - РИА Новости, 11.04.2022
"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите
"Роскосмос" постарается найти способ оставить на орбите два самых новых модуля Международной космической станции – это "Наука" и "Причал", заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:55
2022-04-11T11:03
россия
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
ближний восток
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Роскосмос" постарается найти способ оставить на орбите два самых новых модуля Международной космической станции – это "Наука" и "Причал", заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."Думаю, что мы постараемся найти какие-то решения, которые позволят продлить работу новых модулей МКС", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он напомнил, что сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую Россия, возможно, будет развивать после выхода из проекта МКС.Рассматриваются различные варианты – как создание новой станции на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов, так и сохранение орбиты, на которой сейчас летает МКС. В таком случае от нее все-таки могут быть отстыкованы "Наука" и "Причал", чтобы впоследствии добавить к ним Научно-энергетический модуль (НЭМ), который сейчас находится в высокой степени готовности."Мы будем исходить из наиболее эффективного функционального назначения новой российской станции – что она должна видеть под собой, на что должна быть нацелена научная аппаратура: либо на Северное полушарие и территорию Российской Федерации, либо для станции будет важно сохранить возможность полета над такими регионами, как Китай, Индия, Ближний Восток, страны Европы", - пояснил Рогозин.Эскизное проектирование РОСС должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации.Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вошел в состав МКС 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" пристыковался к станции 26 ноября 2021 года.мкс
https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html
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китай
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россия, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, китай, ближний восток
10:55 11.04.2022 (обновлено: 11:03 11.04.2022)
 
"Роскосмос" постарается найти способ оставить модули МКС на орбите

Рогозин: "Роскосмос" постарается найти способ оставить "Науку" и "Причал" на орбите

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Модуль "Наука" в составе МКС
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Роскосмос" постарается найти способ оставить на орбите два самых новых модуля Международной космической станции – это "Наука" и "Причал", заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Думаю, что мы постараемся найти какие-то решения, которые позволят продлить работу новых модулей МКС", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
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Он напомнил, что сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую Россия, возможно, будет развивать после выхода из проекта МКС.
Рассматриваются различные варианты – как создание новой станции на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов, так и сохранение орбиты, на которой сейчас летает МКС. В таком случае от нее все-таки могут быть отстыкованы "Наука" и "Причал", чтобы впоследствии добавить к ним Научно-энергетический модуль (НЭМ), который сейчас находится в высокой степени готовности.
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"Мы будем исходить из наиболее эффективного функционального назначения новой российской станции – что она должна видеть под собой, на что должна быть нацелена научная аппаратура: либо на Северное полушарие и территорию Российской Федерации, либо для станции будет важно сохранить возможность полета над такими регионами, как Китай, Индия, Ближний Восток, страны Европы", - пояснил Рогозин.
Эскизное проектирование РОСС должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации.
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вошел в состав МКС 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" пристыковался к станции 26 ноября 2021 года.мкс
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"РоскосмосДмитрий РогозинКитайБлижний Восток
 
 
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