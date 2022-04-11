https://ria.ru/20220411/rolik-1782991840.html

Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* говорит о необходимости спецоперации

Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* говорит о необходимости спецоперации - РИА Новости, 11.04.2022

Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* говорит о необходимости спецоперации

Снятый на Украине видеоролик в стиле террористов ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) свидетельствует о необходимости и безальтернативности... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:26

2022-04-11T20:26

2022-04-11T20:26

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ООН, 11 апр – РИА Новости. Снятый на Украине видеоролик в стиле террористов ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) свидетельствует о необходимости и безальтернативности специальной военной операции, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики ИГ*. В рекламе украинская актриса Андрианна Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме."Единственное, с чем этот ролик вызывает ассоциации, так это с террористами из ИГИЛ*, которые также распространяли видео, на которых они перерезают горло своим жертвам", - сказал Полянский.Как указал дипломат, эта операция необходима ради будущего Украины, а также безопасности не только России, но и других соседей Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, исламское государство, россия, украина, донбасс, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр