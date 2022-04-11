Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* говорит о необходимости спецоперации
Дипломат Полянский: украинский видеоролик в стиле ИГ* говорит о необходимости спецоперации
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 11 апр – РИА Новости. Снятый на Украине видеоролик в стиле террористов ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) свидетельствует о необходимости и безальтернативности специальной военной операции, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики ИГ*. В рекламе украинская актриса Андрианна Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме.
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"Единственное, с чем этот ролик вызывает ассоциации, так это с террористами из ИГИЛ*, которые также распространяли видео, на которых они перерезают горло своим жертвам", - сказал Полянский.
"Печально, что Украина докатилась до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского* радикализма и экстремизма. Видя это, лишь убеждаешься в необходимости и безальтернативности осуществляемой Россией специальной военной операции. Необходимой для будущего Украины, а также безопасности не только России, но и всех ее других соседей", - добавил он.
Как указал дипломат, эта операция необходима ради будущего Украины, а также безопасности не только России, но и других соседей Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация