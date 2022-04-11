В больнице красноярского Минусинска умер ребенок из-за неверного диагноза
В больнице красноярского Минусинска умер ребенок из-за неверного диагноза и лечения
Инфекционное отделение больницы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Девятилетний мальчик скончался от менингита в больнице Минусинска Красноярского края после того, как ему выставили неверный диагноз и лечение, сообщило ГСУСК РФ по региону.
По данным следствия, с 30 марта 2022 года у мальчика наблюдались признаки острой респираторной вирусной инфекции. Мать ребенка вызвала бригаду скорой помощи, после осмотра врачом был выставлен диагноз "ангина" и назначено лечение. От госпитализации ребенка женщина отказалась. Первого апреля ребенку стало хуже и мать повторно вызвала скорую.
"Второго апреля в связи с ухудшением состояния здоровья и признаками менингита мальчик был переведен в реанимационное отделение КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница", где скончался в этот же день, несмотря на проводимую терапию. Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате менингита", - говорится в сообщении.
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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