https://ria.ru/20220411/rebenok-1782919782.html

В больнице красноярского Минусинска умер ребенок из-за неверного диагноза

В больнице красноярского Минусинска умер ребенок из-за неверного диагноза - РИА Новости, 11.04.2022

В больнице красноярского Минусинска умер ребенок из-за неверного диагноза

Девятилетний мальчик скончался от менингита в больнице Минусинска Красноярского края после того, как ему выставили неверный диагноз и лечение, сообщило ГСУСК РФ РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:04

2022-04-11T15:04

2022-04-11T15:04

происшествия

россия

красноярский край

минусинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_2094018a9af5fcb74bb4cdc0f45bac60.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Девятилетний мальчик скончался от менингита в больнице Минусинска Красноярского края после того, как ему выставили неверный диагноз и лечение, сообщило ГСУСК РФ по региону.По данным следствия, с 30 марта 2022 года у мальчика наблюдались признаки острой респираторной вирусной инфекции. Мать ребенка вызвала бригаду скорой помощи, после осмотра врачом был выставлен диагноз "ангина" и назначено лечение. От госпитализации ребенка женщина отказалась. Первого апреля ребенку стало хуже и мать повторно вызвала скорую.По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/moskva-1778685880.html

россия

красноярский край

минусинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, красноярский край, минусинск