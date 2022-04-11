https://ria.ru/20220411/razvitie-1782946574.html
Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития
Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития - РИА Новости, 11.04.2022
Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов до 25 апреля создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:56
2022-04-11T16:56
2022-04-11T17:06
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов до 25 апреля создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать и лично возглавить оперативные штабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития соответствующих субъектов Российской Федерации... Срок – 25 апреля 2022 года", - говорится в перечне.Ответственными за исполнением назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782339293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, экономика, россия
16:56 11.04.2022 (обновлено: 17:06 11.04.2022)
Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития
Путин рекомендовал главам регионов создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития