https://ria.ru/20220411/razvitie-1782946574.html

Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития

Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития - РИА Новости, 11.04.2022

Путин рекомендовал создать оперштабы по обеспечению устойчивого развития

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов до 25 апреля создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:56

2022-04-11T16:56

2022-04-11T17:06

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов до 25 апреля создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать и лично возглавить оперативные штабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития соответствующих субъектов Российской Федерации... Срок – 25 апреля 2022 года", - говорится в перечне.Ответственными за исполнением назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782339293.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, экономика, россия