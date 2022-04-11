https://ria.ru/20220411/ranenie-1783001663.html
Мирная жительница получила ранение при обстреле поселка Фрунзе в ЛНР
Мирная жительница получила ранение при обстреле поселка Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 11.04.2022
Мирная жительница получила ранение при обстреле поселка Фрунзе в ЛНР
Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Фрунзе в Луганской народной республике, заявили журналистам в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:55
2022-04-11T21:55
2022-04-11T21:55
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Фрунзе в Луганской народной республике, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили по поселку Фрунзе 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град"."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Фрунзе ранена женщина 1948 года рождения", - сообщил офицер представительства ЛНР.Он уточнил, что также в результате обстрела были разрушены хозяйственные постройки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
Мирная жительница получила ранение при обстреле поселка Фрунзе в ЛНР
ЛНР в СЦКК: мирная жительница получила ранение при обстреле Фрунзе украинскими силовиками