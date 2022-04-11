https://ria.ru/20220411/rabota-1782945366.html

Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным

Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:52

2022-04-11T16:52

2022-04-11T17:15

общество

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и до 25 апреля доложить о мерах допподдержки сообщает пресс-служба Кремля."Правительству РФ... проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 апреля, далее – ежемесячно; ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, владимир путин