https://ria.ru/20220411/rabota-1782945366.html
Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным
Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:52
2022-04-11T16:52
2022-04-11T17:15
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и до 25 апреля доложить о мерах допподдержки сообщает пресс-служба Кремля."Правительству РФ... проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 апреля, далее – ежемесячно; ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
16:52 11.04.2022 (обновлено: 17:15 11.04.2022)
Путин поручил оказать дополнительную поддержку безработным
Путин поручил оказать дополнительную поддержку потерявшим работу после 1 марта 2022 года