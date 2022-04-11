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Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/pvo-1782901008.html
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили - РИА Новости, 11.04.2022
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили
Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:39
2022-04-11T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
словакия
украина
пво
вооружения
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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской газеты Pravda."Я хотел бы отметить, что это ложная информация", - цитирует издание слова Хегера.Ранее находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.В понедельник МО РФ сообщило, что поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр".
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773174.html
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в мире, словакия, украина, пво, вооружения
13:39 11.04.2022
 
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили

Премьер Словакии Хегер утверждает, что переданную Украине систему ПВО С-300 не уничтожили

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300
Зенитные ракетные комплексы С-300
© Министерство обороны РФ
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Зенитные ракетные комплексы С-300. Архивное фото
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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской газеты Pravda.
"Я хотел бы отметить, что это ложная информация", - цитирует издание слова Хегера.
Ранее находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
В понедельник МО РФ сообщило, что поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСловакияУкраинаПВОВооружения
 
 
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