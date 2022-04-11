https://ria.ru/20220411/pvo-1782901008.html
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили - РИА Новости, 11.04.2022
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили
Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:39
2022-04-11T13:39
2022-04-11T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
словакия
украина
пво
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156281/65/1562816594_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6223a90ae1e2d2cefcd31212825555b1.jpg
ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской газеты Pravda."Я хотел бы отметить, что это ложная информация", - цитирует издание слова Хегера.Ранее находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.В понедельник МО РФ сообщило, что поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр".
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773174.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156281/65/1562816594_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7cdb132ea3ddd4fd7b4eab7bbc05b0c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, пво, вооружения
Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили
Премьер Словакии Хегер утверждает, что переданную Украине систему ПВО С-300 не уничтожили