https://ria.ru/20220411/pvo-1782901008.html

Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили

Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили - РИА Новости, 11.04.2022

Премьер Словакии заявил, что переданную Киеву С-300 не уничтожили

Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:39

2022-04-11T13:39

2022-04-11T13:39

обострение ситуации в днр и лнр

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вооружения

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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную Словакией в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили, сообщил сайт братиславской газеты Pravda."Я хотел бы отметить, что это ложная информация", - цитирует издание слова Хегера.Ранее находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.В понедельник МО РФ сообщило, что поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр".

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773174.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, словакия, украина, пво, вооружения