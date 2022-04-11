https://ria.ru/20220411/putin-1782949943.html
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей
Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:07
2022-04-11T17:07
2022-04-11T17:07
общество
россия
экономика
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление до 31 декабря 2022 г. особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 г. И признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.Ранее Минтруд подставил на общественное обсуждение проект, которым предлагается не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при назначении выплат на детей в 2022 году.
https://ria.ru/20220408/uchastki-1782545588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, экономика, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть потерявшие работу