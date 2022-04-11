https://ria.ru/20220411/putin-1782949943.html

Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей

Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей

Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:07

2022-04-11T17:07

2022-04-11T17:07

общество

россия

экономика

владимир путин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление до 31 декабря 2022 г. особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 г. И признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.Ранее Минтруд подставил на общественное обсуждение проект, которым предлагается не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при назначении выплат на детей в 2022 году.

https://ria.ru/20220408/uchastki-1782545588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, экономика, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)