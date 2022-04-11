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Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей
Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:07
2022-04-11T17:07
общество
россия
экономика
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление до 31 декабря 2022 г. особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 г. И признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.Ранее Минтруд подставил на общественное обсуждение проект, которым предлагается не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при назначении выплат на детей в 2022 году.
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общество, россия, экономика, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
17:07 11.04.2022
 
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей

Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть потерявшие работу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление до 31 декабря 2022 г. особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 г. И признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Ранее Минтруд подставил на общественное обсуждение проект, которым предлагается не учитывать прошлые доходы тех, кто стал безработными после 1 марта, при назначении выплат на детей в 2022 году.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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ОбществоРоссияЭкономикаВладимир ПутинМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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