https://ria.ru/20220411/putin-1782947900.html

Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян

Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять комплекс мер, направленных на поддержку россиян. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:01

2022-04-11T17:01

2022-04-11T18:37

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять комплекс мер, направленных на поддержку россиян.В соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля, указываются следующие шаги:Совместно с органами региональной исполнительной власти правительство должно обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам в 2022 году.При этом в указе также отмечается, что власти должны обеспечить наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий.Ранее правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей. Причиной такого шага стали антироссийские санкции, принятые после начала спецоперации на Украине.Ограничения со стороны Запада затронули в первую очередь банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.

https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782673362.html

https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

общество