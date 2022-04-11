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Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян
Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять комплекс мер, направленных на поддержку россиян. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:01
2022-04-11T18:37
общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять комплекс мер, направленных на поддержку россиян.В соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля, указываются следующие шаги:Совместно с органами региональной исполнительной власти правительство должно обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам в 2022 году.При этом в указе также отмечается, что власти должны обеспечить наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий.Ранее правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей. Причиной такого шага стали антироссийские санкции, принятые после начала спецоперации на Украине.Ограничения со стороны Запада затронули в первую очередь банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
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общество
17:01 11.04.2022 (обновлено: 18:37 11.04.2022)
 
Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян

Президент Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять комплекс мер, направленных на поддержку россиян.
В соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля, указываются следующие шаги:
  • до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал;
  • до 31 декабря установить особый порядок нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта, чтобы обеспечить им доступ к мерам соцподдержки;
  • обеспечить ежемесячное предоставление работодателями данных персонифицированного учета по заработной плате застрахованных лиц;
  • проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 г. и признанных в установленном порядке безработными;
  • принять дополнительные меры, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, и увеличить выплаты по ним;
  • до 20 апреля министры должны подготовить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума;
  • обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с государственным участием.
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Ограничения со стороны Запада затронули в первую очередь банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
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