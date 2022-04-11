https://ria.ru/20220411/provokatsii-1782970447.html

Киев готовит новые провокации в Сумской области, заявило Минобороны

Киев готовит новые провокации в Сумской области, заявило Минобороны - РИА Новости, 11.04.2022

Киев готовит новые провокации в Сумской области, заявило Минобороны

Украина вместе с Британией готовит провокации в Сумской области, чтобы обвинить российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:23

2022-04-11T18:23

2022-04-11T19:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина вместе с Британией готовит провокации в Сумской области, чтобы обвинить российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области", — сказал он.По его словам, в город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, пригласили представителей украинских и западных СМИ для съемки постановочных сюжетов. Чтобы провокацию не разоблачили местные жители и реальные свидетели в городе ввели комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселили, отметил генерал."В один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии. По замыслу "британских режиссеров" подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними", — сказал Мизинцев.По его словам, западные СМИ начнут раскручивать фейк в самое ближайшее время для нагнетания русофобии на фоне развивающегося в Европе экономического кризиса."Обращаем ваше внимание, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад — 20 марта. Такие события, если бы они реально произошли, то за такой длительный период не могли не стать достоянием общественности", — добавил генерал.Он отметил, что киевский режим ищет любые поводы для обвинения России в геноциде украинцев, а на территории Украины сейчас действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством "грязных постановок".Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/feyki-1782510675.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, сумская область, россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, великобритания, сша