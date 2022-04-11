https://ria.ru/20220411/provokatsii-1782913702.html

Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации

Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации - РИА Новости, 11.04.2022

Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:37

2022-04-11T14:37

2022-04-11T14:57

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами."Будут провокации еще, и на днях, и в субботу, и в воскресенье, наше Минобороны и национальный центр управления обороной предъявляли разведданные, которые раскрывают планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации и с химическими веществами, и ряд других - опять инсценировки массовых казней, массовых захоронений", - сказал он в эфире "России 24"."Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами. Ну и во-вторых, я думаю, наш главный аргумент - это то, что происходит на земле", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)