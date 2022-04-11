https://ria.ru/20220411/provokatsii-1782913702.html
Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации
Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:37
2022-04-11T14:37
2022-04-11T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами."Будут провокации еще, и на днях, и в субботу, и в воскресенье, наше Минобороны и национальный центр управления обороной предъявляли разведданные, которые раскрывают планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации и с химическими веществами, и ряд других - опять инсценировки массовых казней, массовых захоронений", - сказал он в эфире "России 24"."Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами. Ну и во-вторых, я думаю, наш главный аргумент - это то, что происходит на земле", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:37 11.04.2022 (обновлено: 14:57 11.04.2022)
Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации
Лавров не исключил, что украинские военные устроят новые провокации при поддержке Запада