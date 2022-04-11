https://ria.ru/20220411/provokatsii-1782910359.html

Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными

Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными - РИА Новости, 11.04.2022

Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными

Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:19

2022-04-11T14:19

2022-04-11T14:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

краматорск

буча

денис пушилин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782602977_0:214:2730:1750_1920x0_80_0_0_28489951a89544f6325cc3399e11320c.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено", - сказал он в эфире телеканала "России 24".В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782862389.html

украина

краматорск

буча

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, краматорск, буча, денис пушилин, дмитрий песков, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф