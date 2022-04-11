14:19 11.04.2022 (обновлено: 14:28 11.04.2022)
Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными
Глава МИД Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено", - сказал он в эфире телеканала "России 24".
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.