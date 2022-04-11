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Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/provokatsii-1782910359.html
Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными
Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными
Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:19
2022-04-11T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
краматорск
буча
денис пушилин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено", - сказал он в эфире телеканала "России 24".В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782862389.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, краматорск, буча, денис пушилин, дмитрий песков, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
14:19 11.04.2022 (обновлено: 14:28 11.04.2022)
 
Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными

Глава МИД Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными

© REUTERS / StringerНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Stringer
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено", - сказал он в эфире телеканала "России 24".
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В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаКраматорскБучаДенис ПушилинДмитрий ПесковРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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