Во Франции признали провал западных санкций против России
Monde diplomatique: западные санкции против России неэффективны и грозят войной в Европе
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада последних восьми лет, пишет французская газета Monde diplomatique.
"Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <...> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет", — говорится в материале.
По мнению публицистов, международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, показала свою неэффективность и опасность.
"Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе", — предположили обозреватели.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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