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Во Франции признали провал западных санкций против России - РИА Новости, 11.04.2022
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Во Франции признали провал западных санкций против России
Во Франции признали провал западных санкций против России - РИА Новости, 11.04.2022
Во Франции признали провал западных санкций против России
Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада последних восьми лет, пишет французская газета Monde diplomatique. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T01:16
2022-04-11T01:16
россия
санкции в отношении россии
москва
украина
признание днр и лнр в россии
франция
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада последних восьми лет, пишет французская газета Monde diplomatique.Авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер считают, что принятые после этого решения Москвы ограничительные меры также вряд ли увенчаются успехом, поскольку такие шаги и ранее никогда не были успешными, даже если применялись к не таким мощным государствам, как Россия.По мнению публицистов, международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, показала свою неэффективность и опасность.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html
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россия, санкции в отношении россии, москва, украина, признание днр и лнр в россии, франция, европа
01:16 11.04.2022
 
Во Франции признали провал западных санкций против России

Monde diplomatique: западные санкции против России неэффективны и грозят войной в Европе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада последних восьми лет, пишет французская газета Monde diplomatique.
Авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер считают, что принятые после этого решения Москвы ограничительные меры также вряд ли увенчаются успехом, поскольку такие шаги и ранее никогда не были успешными, даже если применялись к не таким мощным государствам, как Россия.

"Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <...> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет", — говорится в материале.

По мнению публицистов, международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, показала свою неэффективность и опасность.

"Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе", — предположили обозреватели.

Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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