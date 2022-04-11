https://ria.ru/20220411/proton-1782876708.html

Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон"

Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон" - РИА Новости, 11.04.2022

Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон"

Полезная нагрузка определена для семи из оставшихся 14 ракет тяжелого класса "Протон-М", остальные, возможно, будут использованы для создания многоспутниковых... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:02

2022-04-11T12:02

2022-04-11T12:02

космос - риа наука

россия

протон

дмитрий рогозин

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741651077_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5983d2d7e74f620e0805327bda9a8d59.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Полезная нагрузка определена для семи из оставшихся 14 ракет тяжелого класса "Протон-М", остальные, возможно, будут использованы для создания многоспутниковых группировок, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что для развертывания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" Россия может задействовать ракеты среднего класса "Союз-2.1б", легкого класса "Ангара-1.2" и тяжелые "Ангара-А5"."В целом, мы имеем из 14 машин нагрузку на семь "Протонов". Нагрузка для остальных ракет будет найдена. Учитывая, что мы стоим на пороге создания многоспутниковых группировок, скорее всего, "Протоны" будут использованы именно для этого", - сказал Рогозин.Он уточнил, что три ракеты уже находятся на Байконуре, две будут запущены в этом году. Нагрузку для третьей, изначально планировавшейся под отмененную российско-европейскую миссию ExoMars-2022, сейчас определяют.Ожидается, что эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине, завершится в 2025 году, а им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин.

https://ria.ru/20220327/mars-1780335823.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, протон, дмитрий рогозин, роскосмос