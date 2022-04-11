https://ria.ru/20220411/proton-1782876708.html
Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон"
Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон" - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон"
Полезная нагрузка определена для семи из оставшихся 14 ракет тяжелого класса "Протон-М", остальные, возможно, будут использованы для создания многоспутниковых... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:02
2022-04-11T12:02
2022-04-11T12:02
космос - риа наука
россия
протон
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Полезная нагрузка определена для семи из оставшихся 14 ракет тяжелого класса "Протон-М", остальные, возможно, будут использованы для создания многоспутниковых группировок, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что для развертывания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" Россия может задействовать ракеты среднего класса "Союз-2.1б", легкого класса "Ангара-1.2" и тяжелые "Ангара-А5"."В целом, мы имеем из 14 машин нагрузку на семь "Протонов". Нагрузка для остальных ракет будет найдена. Учитывая, что мы стоим на пороге создания многоспутниковых группировок, скорее всего, "Протоны" будут использованы именно для этого", - сказал Рогозин.Он уточнил, что три ракеты уже находятся на Байконуре, две будут запущены в этом году. Нагрузку для третьей, изначально планировавшейся под отмененную российско-европейскую миссию ExoMars-2022, сейчас определяют.Ожидается, что эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине, завершится в 2025 году, а им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин.
https://ria.ru/20220327/mars-1780335823.html
https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, протон, дмитрий рогозин, роскосмос
Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон"
Рогозин допустил использование "Протонов" для вывода многоспутниковой группировки
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Полезная нагрузка определена для семи из оставшихся 14 ракет тяжелого класса "Протон-М", остальные, возможно, будут использованы для создания многоспутниковых группировок, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что для развертывания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" Россия
может задействовать ракеты среднего класса "Союз-2.1б", легкого класса "Ангара-1.2" и тяжелые "Ангара-А5".
"В целом, мы имеем из 14 машин нагрузку на семь "Протонов". Нагрузка для остальных ракет будет найдена. Учитывая, что мы стоим на пороге создания многоспутниковых группировок, скорее всего, "Протоны" будут использованы именно для этого", - сказал Рогозин.
Он уточнил, что три ракеты уже находятся на Байконуре
, две будут запущены в этом году. Нагрузку для третьей, изначально планировавшейся под отмененную российско-европейскую миссию ExoMars-2022, сейчас определяют.
Ожидается, что эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине, завершится в 2025 году, а им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин.