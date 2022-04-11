16:58 11.04.2022 (обновлено: 17:32 11.04.2022)
Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд
Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд в транспорте
Электробусы в автопарке в Москве
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте, доложить о результатах об этом нужно до 15 июля, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопросы … о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении", - говорится в перечне поручений президента.
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Также Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе срока вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении.
В конце марта Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда. В ООП уверены, что в нынешнее время такие ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы.