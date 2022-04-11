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Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд
Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте, доложить о результатах об РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:58
2022-04-11T17:32
общество
владимир путин
россия
общественный транспорт
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте, доложить о результатах об этом нужно до 15 июля, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопросы … о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении", - говорится в перечне поручений президента.Также Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе срока вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении.В конце марта Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда. В ООП уверены, что в нынешнее время такие ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы.
https://ria.ru/20220406/shtraf-1782060281.html
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общество, владимир путин, россия, общественный транспорт
16:58 11.04.2022 (обновлено: 17:32 11.04.2022)
 
Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд

Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд в транспорте

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектробусы в автопарке в Москве
Электробусы в автопарке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электробусы в автопарке в Москве
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте, доложить о результатах об этом нужно до 15 июля, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопросы … о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении", - говорится в перечне поручений президента.
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Также Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе срока вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении.
В конце марта Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда. В ООП уверены, что в нынешнее время такие ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияОбщественный транспорт
 
 
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