https://ria.ru/20220411/proezd-1782946954.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд

Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте, доложить о результатах об РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:58

2022-04-11T16:58

2022-04-11T17:32

общество

владимир путин

россия

общественный транспорт

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте, доложить о результатах об этом нужно до 15 июля, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопросы … о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении", - говорится в перечне поручений президента.Также Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе срока вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении.В конце марта Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда. В ООП уверены, что в нынешнее время такие ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы.

https://ria.ru/20220406/shtraf-1782060281.html

https://ria.ru/20220330/proezd-1780862372.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, общественный транспорт