https://ria.ru/20220411/prigovor-1782928517.html

Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве

Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве - РИА Новости, 11.04.2022

Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве

Преображенский районный суд Москвы приговорил к 4 годам и 5 месяцам колонии-поселения мотоциклиста, сбившего насмерть беременную женщину и ее мать, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:43

2022-04-11T15:43

2022-04-11T15:43

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы приговорил к 4 годам и 5 месяцам колонии-поселения мотоциклиста, сбившего насмерть беременную женщину и ее мать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Преображенский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя столицы Александра Абрамова. Он осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, 17 августа 2021 года Абрамов на мотоцикле ехал по Русаковской набережной с превышением скорости и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемом переходу. В результате 30-летняя беременная женщина погибла на месте, а ее 64-летняя мать через несколько дней скончалась в больнице от полученных травм."Суд приговорил Абрамова к 4 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 1 миллион рублей", - уточняется в релизе.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20211117/prigovor-1759498714.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы