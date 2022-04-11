https://ria.ru/20220411/prigovor-1782928517.html
Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве
Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве - РИА Новости, 11.04.2022
Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве
Преображенский районный суд Москвы приговорил к 4 годам и 5 месяцам колонии-поселения мотоциклиста, сбившего насмерть беременную женщину и ее мать, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:43
2022-04-11T15:43
2022-04-11T15:43
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы приговорил к 4 годам и 5 месяцам колонии-поселения мотоциклиста, сбившего насмерть беременную женщину и ее мать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Преображенский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя столицы Александра Абрамова. Он осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, 17 августа 2021 года Абрамов на мотоцикле ехал по Русаковской набережной с превышением скорости и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемом переходу. В результате 30-летняя беременная женщина погибла на месте, а ее 64-летняя мать через несколько дней скончалась в больнице от полученных травм."Суд приговорил Абрамова к 4 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 1 миллион рублей", - уточняется в релизе.Приговор в законную силу не вступил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Суд вынес приговор мотоциклисту, задавившему беременную и ее мать в Москве
Суд отправил мотоциклиста, задавившего беременную и ее мать в Москве, в колонию-поселение
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Преображенский районный суд Москвы приговорил к 4 годам и 5 месяцам колонии-поселения мотоциклиста, сбившего насмерть беременную женщину и ее мать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Преображенский районный суд Москвы
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя столицы Александра Абрамова. Он осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, 17 августа 2021 года Абрамов на мотоцикле ехал по Русаковской набережной с превышением скорости и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемом переходу. В результате 30-летняя беременная женщина погибла на месте, а ее 64-летняя мать через несколько дней скончалась в больнице от полученных травм.
"Суд приговорил Абрамова к 4 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 1 миллион рублей", - уточняется в релизе.
Приговор в законную силу не вступил.