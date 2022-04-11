https://ria.ru/20220411/posolstvo-1782894972.html

Посольство России в Италии облили краской

Посольство России в Италии облили краской - РИА Новости, 11.04.2022

Посольство России в Италии облили краской

Посольство РФ в Италии подверглось нападению гражданина Украины, который облил дверь, ведущую на его территорию, красной краской. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:14

2022-04-11T13:14

2022-04-11T13:14

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РИМ, 11 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Италии подверглось нападению гражданина Украины, который облил дверь, ведущую на его территорию, красной краской."11 апреля в 6:20 посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества. На место происшествия прибыла полиция, Злоумышленник задержан. В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента", - говорится в сообщении посольства.На фотографии, предоставленной посольством, видно, что зарешеченная калитка облита красной краской.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления римской полиции, злоумышленником оказался гражданин Украины, постоянно проживающий в Италии."Он облил металлические ворота краской из ведра. При задержании он не оказал сопротивления", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kraska-1782539669.html

https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, италия, мид италии, украина