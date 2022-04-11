Посольство России в Италии облили краской
Украинец облил российское посольство в Италии красной краской
© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства РФ в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства РФ в Риме
РИМ, 11 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Италии подверглось нападению гражданина Украины, который облил дверь, ведущую на его территорию, красной краской.
"11 апреля в 6:20 посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества. На место происшествия прибыла полиция, Злоумышленник задержан. В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента", - говорится в сообщении посольства.
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На фотографии, предоставленной посольством, видно, что зарешеченная калитка облита красной краской.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления римской полиции, злоумышленником оказался гражданин Украины, постоянно проживающий в Италии.
"Он облил металлические ворота краской из ведра. При задержании он не оказал сопротивления", - сказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.