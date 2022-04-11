https://ria.ru/20220411/posol-1782945458.html

Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности

Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности - РИА Новости, 11.04.2022

Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности

Посол РФ в Польше Сергей Андреев не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:52

2022-04-11T16:52

2022-04-11T16:52

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности."Само посольство (РФ в Польше - ред.) было официально перерегистрировано и признано в качестве собственности Российской Федерации, но здесь есть целый ряд объектов, который из-за обструкционистской позиции польской стороны формально польской стороной нашей собственностью не признано. Если до сих пор, соблюдая Венскую конвенцию, польские власти не предпринимали таких резких шагов, поскольку нарушений все-таки избегали, то сейчас - вполне возможно. Начало положено, и могут быть новые подобные действия", - сказал посол в эфире "Первого канала".При этом, по словам дипломата, не следует "слишком переживать", так как у России "достойный ответ всегда найдется".Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20220411/polsha-1782926840.html

https://ria.ru/20220408/polsha-1782565381.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, мид польши