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Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности - РИА Новости, 11.04.2022
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Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности
Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности - РИА Новости, 11.04.2022
Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности
Посол РФ в Польше Сергей Андреев не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:52
2022-04-11T16:52
в мире
россия
польша
мид польши
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности."Само посольство (РФ в Польше - ред.) было официально перерегистрировано и признано в качестве собственности Российской Федерации, но здесь есть целый ряд объектов, который из-за обструкционистской позиции польской стороны формально польской стороной нашей собственностью не признано. Если до сих пор, соблюдая Венскую конвенцию, польские власти не предпринимали таких резких шагов, поскольку нарушений все-таки избегали, то сейчас - вполне возможно. Начало положено, и могут быть новые подобные действия", - сказал посол в эфире "Первого канала".При этом, по словам дипломата, не следует "слишком переживать", так как у России "достойный ответ всегда найдется".Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20220411/polsha-1782926840.html
https://ria.ru/20220408/polsha-1782565381.html
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в мире, россия, польша, мид польши
16:52 11.04.2022
 
Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности

Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности

© AFP 2022 / Damien SimonartЗдание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / Damien Simonart
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности.
"Само посольство (РФ в Польше - ред.) было официально перерегистрировано и признано в качестве собственности Российской Федерации, но здесь есть целый ряд объектов, который из-за обструкционистской позиции польской стороны формально польской стороной нашей собственностью не признано. Если до сих пор, соблюдая Венскую конвенцию, польские власти не предпринимали таких резких шагов, поскольку нарушений все-таки избегали, то сейчас - вполне возможно. Начало положено, и могут быть новые подобные действия", - сказал посол в эфире "Первого канала".
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 15:37
Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания
При этом, по словам дипломата, не следует "слишком переживать", так как у России "достойный ответ всегда найдется".
Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Посольство Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 16:46
Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши
 
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