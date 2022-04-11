Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату дипсобственности
Посол в Варшаве не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности
© AFP 2022 / Damien SimonartЗдание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев не исключил новых шагов Польши по захвату российской дипсобственности.
"Само посольство (РФ в Польше - ред.) было официально перерегистрировано и признано в качестве собственности Российской Федерации, но здесь есть целый ряд объектов, который из-за обструкционистской позиции польской стороны формально польской стороной нашей собственностью не признано. Если до сих пор, соблюдая Венскую конвенцию, польские власти не предпринимали таких резких шагов, поскольку нарушений все-таки избегали, то сейчас - вполне возможно. Начало положено, и могут быть новые подобные действия", - сказал посол в эфире "Первого канала".
При этом, по словам дипломата, не следует "слишком переживать", так как у России "достойный ответ всегда найдется".
Ранее дипломат сообщил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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