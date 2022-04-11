https://ria.ru/20220411/poslanie-1782996967.html

Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков

Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022

Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:12

2022-04-11T21:12

2022-04-11T21:19

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата послания.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

политика, дмитрий песков, владимир путин