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Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022
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Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:12
2022-04-11T21:19
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата послания.
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политика, дмитрий песков, владимир путин
21:12 11.04.2022 (обновлено: 21:19 11.04.2022)
 
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата послания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:17
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина
 
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