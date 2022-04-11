https://ria.ru/20220411/poslanie-1782996967.html
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:12
2022-04-11T21:12
2022-04-11T21:19
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата послания.
https://ria.ru/20220405/poslanie-1781890292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин
21:12 11.04.2022 (обновлено: 21:19 11.04.2022)
Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена