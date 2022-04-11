https://ria.ru/20220411/port-1783003316.html

Новый резидент АЗРФ потратит почти миллиард рублей на порт в Онеге

Новый резидент АЗРФ потратит почти миллиард рублей на порт в Онеге - РИА Новости, 11.04.2022

Новый резидент АЗРФ потратит почти миллиард рублей на порт в Онеге

Портово-индустриальный парк "Онега" будет построен в Архангельской области для обеспечения грузоперевозок по Северному морскому пути, инвестиции нового... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:17

2022-04-11T22:17

2022-04-11T22:17

архангельская область

экономика

россия

архангельск

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 апр – РИА Новости. Портово-индустриальный парк "Онега" будет построен в Архангельской области для обеспечения грузоперевозок по Северному морскому пути, инвестиции нового резидента Арктической зоны РФ составят 906 миллионов рублей, сообщает правительство Архангельской области. Соглашение о получении статуса резидента подписано в понедельник между инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).Отмечается, что портовая инфраструктура состоит из универсального перегрузочного комплекса с железнодорожными подъездными путями, имеющими прямой выход к акватории Белого моря. По планам инвестора, проектируемые объекты предназначены для комплексного снабжения строительства объектов нефтегазового сектора, создаваемых в соответствии со стратегией развития Арктической зоны, и обеспечения круглогодичного экспорта и импорта региональных товаров.Как пояснили в пресс-службе, порт Онега связан с наиболее развитыми промышленными и нефтедобывающими регионами России железнодорожными и водными путями. Плюсом также является наличие свободных земельных участков, неограниченных стесненностью размеров береговой линии.По мнению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, приход крупного инвестора всегда значим для развития экономики региона, тем более если речь идет о вложениях в такой крупный, стратегически важный объект, как морской порт. "Понимая, что Онежский порт обеспечит выход к Северному морскому пути, а сам Онежский район уже обладает статусом территории опережающего социально-экономического развития, мы со своей стороны предпринимаем максимум усилий для обеспечения транспортной доступности территории", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Он добавил, что уже начаты масштабные работы по ремонту автомобильной дороги Архангельск – Онега. Это стало возможным благодаря поддержке президента России, по поручению которого на ближайшие два года работы уже финансово обеспечены.В планах инвестора в ближайшее время завершить предпроектные проработки гидротехнической части проекта, провести работы по формированию земельного участка, подготовить технико-экономическое обоснование. Согласно план-графику реализации инвестиционного проекта, до 2025 года планируется завершить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы, ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. "Годовой грузооборот создаваемой портовой инфраструктуры планируется в 1-1,4 миллиона тонн с возможностью развития до четырех миллионов тонн. Площадь объектов проекта составит 167 гектаров", - добавили в пресс-службе.В качестве долгосрочных планов по развитию территории инвестор дополнительно прорабатывает возможность создания промышленного парка и агропромышленного парка в форме государственно-частного партнерства. В промышленном парке планируется локализация завода металлоконструкций, производственного комплекса переработки гранулированных удобрений, железобетонного производства и производства строительных материалов. В агропромышленном парке инвестор предусматривает создание рыбохозяйственного комплекса индустриальной аквакультуры, агротехнический комплекс по производству и хранению ягодного сырья, завод по производству гранулированных кормов и производственный комплекс выпуска гранулированных удобрений.На сегодняшний день статус резидента АЗРФ в Архангельской области получили 115 компаний, инвесторы вложат в экономику региона почти 67 миллиардов рублей, и более 4,7 тысячи человек получат работу на новых предприятиях.

https://ria.ru/20220318/arktika-1778797112.html

https://ria.ru/20220406/poteplenie-1781995653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, архангельск, александр цыбульский, архангельская область