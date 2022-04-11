https://ria.ru/20220411/port-1782992714.html

Из мариупольского порта эвакуированы 47 моряков, заявил Басурин

Из мариупольского порта эвакуированы 47 моряков, заявил Басурин - РИА Новости, 11.04.2022

Из мариупольского порта эвакуированы 47 моряков, заявил Басурин

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что всего с территории мариупольского порта эвакуированы 47 моряков с трёх... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:34

2022-04-11T20:34

2022-04-11T20:34

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МАРИУПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что всего с территории мариупольского порта эвакуированы 47 моряков с трёх судов."Эвакуация была осуществлена с трех кораблей, 47 человек. Члены команд. Остальные пока еще нет", - сказал Басурин.Капитан "Азов Конкорд " Николай Галактионов отметил, что в порту продолжают находиться суда с экипажами на борту.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, эдуард басурин, украина, мариуполь