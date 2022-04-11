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Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/port-1782949843.html
Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022
Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
Силы ДНР заняли порт Мариуполя, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:07
2022-04-11T18:17
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы ДНР заняли порт Мариуполя, заявил глава республики Денис Пушилин."Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782894254.html
https://ria.ru/20220411/azovstal-1782921876.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
17:07 11.04.2022 (обновлено: 18:17 11.04.2022)
 
Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя

Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы ДНР заняли порт Мариуполя, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов.
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Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)
 
 
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