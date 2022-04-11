https://ria.ru/20220411/pomosch-1783003603.html
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.04.2022
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи
Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:20
2022-04-11T22:20
2022-04-11T22:20
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 807,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 803 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 10 в Донецкой народной республике, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 492 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал он.По его словам, сегодня проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 435,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи с начала спецоперации