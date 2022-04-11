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Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/pomosch-1783003603.html
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.04.2022
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи
Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:20
2022-04-11T22:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 807,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 803 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 10 в Донецкой народной республике, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 492 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал он.По его словам, сегодня проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 435,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:20 11.04.2022
 
Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи

Россия отправила на Украину более 10,8 тысячи тонн гумпомощи с начала спецоперации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Луганск
Отправка гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Луганск - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Отправка гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Луганск
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 807,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 803 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 10 в Донецкой народной республике, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 492 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал он.
По его словам, сегодня проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 435,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
Россия отвечает за Украину
 
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