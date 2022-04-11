https://ria.ru/20220411/pomosch-1782960889.html
Больше 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
Больше 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан - РИА Новости, 11.04.2022
Больше 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
Более 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой Национальным фондом развития... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:41
2022-04-11T17:41
2022-04-11T17:41
общество
рамадан
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Более 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой Национальным фондом развития республики, сообщает пресс-служба главы региона."Продуктовые наборы получат более 1,3 тысячи семей в рамках благотворительной акции в священный месяц Рамадан. Мероприятие проводится 14-15 апреля Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Помощь будет направлена многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам."Каждый продовольственный набор включает в себя 50 килограммов муки, 5 килограммов сахара, растительное масло, а также финики и чай, необходимые для разговенья. Вся продукция приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей", - уточняет пресс-служба.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступил в ночь с 1 апреля на 2 апреля и завершится 2 мая. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781653883.html
https://ria.ru/20220402/ramadan-1781066314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамадан, республика ингушетия
Больше 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
Больше 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Более 1,3 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой Национальным фондом развития республики, сообщает пресс-служба главы региона.
"Продуктовые наборы получат более 1,3 тысячи семей в рамках благотворительной акции в священный месяц Рамадан. Мероприятие проводится 14-15 апреля Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова
", - говорится в сообщении.
Помощь будет направлена многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам.
"Каждый продовольственный набор включает в себя 50 килограммов муки, 5 килограммов сахара, растительное масло, а также финики и чай, необходимые для разговенья. Вся продукция приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей", - уточняет пресс-служба.
Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России
наступил в ночь с 1 апреля на 2 апреля и завершится 2 мая. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.