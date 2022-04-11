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Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания - РИА Новости, 11.04.2022
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Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания
Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания - РИА Новости, 11.04.2022
Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания
Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания, сообщил российским посол Сергей Андреев. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:37
2022-04-11T16:14
в мире
россия
польша
мид польши
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания, сообщил российским посол Сергей Андреев. В понедельник утром к зданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, "болгаркой" срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект."Мы в этой связи немедленно направили ноту протеста в МИД Польши, в которой заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями в 70-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим. Здание и инфраструктура на этом участке построены еще советской стороной за свой счет для дипломатических целей и соответственно является объектом российской дипломатической недвижимости", - рассказал Андреев.В понедельник во время захвата здания на месте присутствовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Его сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.Посол России указал, что планы по заселению данного здания иллюзорны из-за его неудовлетворительного состояния. "Что касается планов расселить там кого бы то ни было, то из-за обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта, как российской недвижимости, мы были лишены возможности его использовать, соответственно оно много лет находилось в состоянии заброшенности, запустения, деградировало и сейчас находится откровенно в аварийном состоянии. Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически непригодно для заселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт", - пояснил он.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
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в мире, россия, польша, мид польши
15:37 11.04.2022 (обновлено: 16:14 11.04.2022)
 
Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания

Посольство России направило ноту протеста в МИД Польши из-за захвата дипсобственности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания, сообщил российским посол Сергей Андреев.
В понедельник утром к зданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, "болгаркой" срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.
"Мы в этой связи немедленно направили ноту протеста в МИД Польши, в которой заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями в 70-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим. Здание и инфраструктура на этом участке построены еще советской стороной за свой счет для дипломатических целей и соответственно является объектом российской дипломатической недвижимости", - рассказал Андреев.
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В понедельник во время захвата здания на месте присутствовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Его сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.
Посол России указал, что планы по заселению данного здания иллюзорны из-за его неудовлетворительного состояния. "Что касается планов расселить там кого бы то ни было, то из-за обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта, как российской недвижимости, мы были лишены возможности его использовать, соответственно оно много лет находилось в состоянии заброшенности, запустения, деградировало и сейчас находится откровенно в аварийном состоянии. Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически непригодно для заселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт", - пояснил он.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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