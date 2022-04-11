Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости
Мэр Тшасковский заявил об изъятии российской недвижимости в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве
ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
"Мы приняли в собственность" здание "и хотим передать его нашим украинским друзьям", заявил в понедельник Тшасковский, прибыв к зданию.
"В ближайшие часы мы сможем спокойно войти сюда, чтобы определить, сможем ли мы это здание отремонтировать или, возможно, частично снести. Мы не знаем, в каком оно состоянии", - добавил он.
Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Сегодня у меня были планы подняться на это здание и установить украинский флаг. Но мы хотим делать все по закону по согласованию с господином мэром", - сказал он.
Дещица также сообщил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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