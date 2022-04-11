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Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости - РИА Новости, 11.04.2022
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Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости
Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости - РИА Новости, 11.04.2022
Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости
Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:04
2022-04-11T14:04
в мире
андрей дещица
россия
украина
польша
мид польши
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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский."В ближайшие часы мы сможем спокойно войти сюда, чтобы определить, сможем ли мы это здание отремонтировать или, возможно, частично снести. Мы не знаем, в каком оно состоянии", - добавил он.Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Сегодня у меня были планы подняться на это здание и установить украинский флаг. Но мы хотим делать все по закону по согласованию с господином мэром", - сказал он.Дещица также сообщил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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в мире, андрей дещица, россия, украина, польша, мид польши
14:04 11.04.2022
 
Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости

Мэр Тшасковский заявил об изъятии российской недвижимости в Варшаве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
"Мы приняли в собственность" здание "и хотим передать его нашим украинским друзьям", заявил в понедельник Тшасковский, прибыв к зданию.
"В ближайшие часы мы сможем спокойно войти сюда, чтобы определить, сможем ли мы это здание отремонтировать или, возможно, частично снести. Мы не знаем, в каком оно состоянии", - добавил он.
Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Сегодня у меня были планы подняться на это здание и установить украинский флаг. Но мы хотим делать все по закону по согласованию с господином мэром", - сказал он.
Дещица также сообщил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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