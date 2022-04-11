https://ria.ru/20220411/polsha-1782906495.html

Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости

Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости - РИА Новости, 11.04.2022

Мэр Варшавы заявил об изъятии российской недвижимости

Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:04

2022-04-11T14:04

2022-04-11T14:04

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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский."В ближайшие часы мы сможем спокойно войти сюда, чтобы определить, сможем ли мы это здание отремонтировать или, возможно, частично снести. Мы не знаем, в каком оно состоянии", - добавил он.Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Сегодня у меня были планы подняться на это здание и установить украинский флаг. Но мы хотим делать все по закону по согласованию с господином мэром", - сказал он.Дещица также сообщил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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