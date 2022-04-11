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В Перми подросток заставил школьника пить из лужи - РИА Новости, 11.04.2022
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В Перми подросток заставил школьника пить из лужи
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи - РИА Новости, 11.04.2022
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи
Подросток, заставивший школьника пить из лужи в Перми, установлен, полиция продолжает проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:13
2022-04-11T14:13
происшествия
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Подросток, заставивший школьника пить из лужи в Перми, установлен, полиция продолжает проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, как подросток заставляет школьника пить из лужи. Мальчик с ранцем на плечах наклоняется к грязной воде на асфальте, зачерпывает ее в ладони и подносит ко рту. В этот момент рядом раздаётся громкий смех. Пользователи указывали, что инцидент произошёл возле школы №108 (Индустриальный район Перми)."Материал проверки зарегистрирован. Проверка продолжается. Все участники инцидента установлены", — рассказали в ведомстве.
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происшествия, пермь, пермский край
14:13 11.04.2022
 
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи

В Перми подросток заставил школьника пить из лужи, полиция проводит проверку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Подросток, заставивший школьника пить из лужи в Перми, установлен, полиция продолжает проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, как подросток заставляет школьника пить из лужи. Мальчик с ранцем на плечах наклоняется к грязной воде на асфальте, зачерпывает ее в ладони и подносит ко рту. В этот момент рядом раздаётся громкий смех. Пользователи указывали, что инцидент произошёл возле школы №108 (Индустриальный район Перми).
"Материал проверки зарегистрирован. Проверка продолжается. Все участники инцидента установлены", — рассказали в ведомстве.
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