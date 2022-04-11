https://ria.ru/20220411/politsiya-1782908838.html
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи - РИА Новости, 11.04.2022
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи
Подросток, заставивший школьника пить из лужи в Перми, установлен, полиция продолжает проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:13
2022-04-11T14:13
2022-04-11T14:13
происшествия
пермь
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Подросток, заставивший школьника пить из лужи в Перми, установлен, полиция продолжает проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, как подросток заставляет школьника пить из лужи. Мальчик с ранцем на плечах наклоняется к грязной воде на асфальте, зачерпывает ее в ладони и подносит ко рту. В этот момент рядом раздаётся громкий смех. Пользователи указывали, что инцидент произошёл возле школы №108 (Индустриальный район Перми)."Материал проверки зарегистрирован. Проверка продолжается. Все участники инцидента установлены", — рассказали в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/sintetika-1782223906.html
пермь
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, пермский край
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи
В Перми подросток заставил школьника пить из лужи, полиция проводит проверку