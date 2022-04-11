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Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России - РИА Новости, 11.04.2022
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Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России
Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России - РИА Новости, 11.04.2022
Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России
Еврокомиссия ограничила полеты 21 авиакомпании, сертифицированной в России, в воздушном пространстве Евросоюза. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:50
2022-04-11T14:26
санкции
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евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Еврокомиссия ограничила полеты 21 авиакомпании, сертифицированной в России, в воздушном пространстве Евросоюза.Ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, также в Россию запретили поставлять гражданские воздушные судна и запчасти. В ответ Москва ввела контрмеры и запретила полеты над своей территорией самолетам из стран, использующих подобные санкции.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, в мире, новости - туризм, москва, украина, туризм
13:50 11.04.2022 (обновлено: 14:26 11.04.2022)
 
Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России

ЕК внесла в список ограничений на полеты в ЕС 21 компанию, сертифицированную в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Еврокомиссия ограничила полеты 21 авиакомпании, сертифицированной в России, в воздушном пространстве Евросоюза.

"Комиссия обновила список воздушной безопасности ЕС, который представляет собой список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на операции или эксплуатационные ограничения в Европейском союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. После этого обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, входит в список воздушной безопасности ЕС", - говорится в релизе.

Ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, также в Россию запретили поставлять гражданские воздушные судна и запчасти. В ответ Москва ввела контрмеры и запретила полеты над своей территорией самолетам из стран, использующих подобные санкции.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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