https://ria.ru/20220411/polety-1782903821.html

Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России

Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России - РИА Новости, 11.04.2022

Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России

Еврокомиссия ограничила полеты 21 авиакомпании, сертифицированной в России, в воздушном пространстве Евросоюза. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:50

2022-04-11T13:50

2022-04-11T14:26

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Еврокомиссия ограничила полеты 21 авиакомпании, сертифицированной в России, в воздушном пространстве Евросоюза.Ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, также в Россию запретили поставлять гражданские воздушные судна и запчасти. В ответ Москва ввела контрмеры и запретила полеты над своей территорией самолетам из стран, использующих подобные санкции.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782281952.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, в мире, новости - туризм, москва, украина, туризм