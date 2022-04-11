https://ria.ru/20220411/pogoda-1782869173.html

В Москве исчез постоянный снежный покров

В Москве исчез постоянный снежный покров - РИА Новости, 11.04.2022

В Москве исчез постоянный снежный покров

Постоянный снежный покров исчез в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:32

2022-04-11T11:32

2022-04-11T11:32

общество

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260411_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af152c0556226a2e2fd238af2ca3e56.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный снежный покров исчез в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Еще вчера на базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров составлял символические 1 см, а сегодня, 11 апреля, в результате обильных осадков, утром сугробы полностью "обнулились". В Подмосковье снежный покров еще фиксируется только в Новой Москве (Михайловское) - 2 сантиметра. Согласно климатическим наблюдениям, средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля, так что исчезновение белого покрывала в этом году произошло почти точно в установленный природой срок", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20220411/pogoda-1782854328.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"