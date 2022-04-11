https://ria.ru/20220411/pogoda-1782869173.html
В Москве исчез постоянный снежный покров
В Москве исчез постоянный снежный покров - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве исчез постоянный снежный покров
Постоянный снежный покров исчез в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:32
2022-04-11T11:32
2022-04-11T11:32
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный снежный покров исчез в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Еще вчера на базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров составлял символические 1 см, а сегодня, 11 апреля, в результате обильных осадков, утром сугробы полностью "обнулились". В Подмосковье снежный покров еще фиксируется только в Новой Москве (Михайловское) - 2 сантиметра. Согласно климатическим наблюдениям, средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля, так что исчезновение белого покрывала в этом году произошло почти точно в установленный природой срок", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20220411/pogoda-1782854328.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
В Москве исчез постоянный снежный покров
Синоптик "Фобоса" Тишковец сообщил, что в Москве исчез постоянный снежный покров