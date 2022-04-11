https://ria.ru/20220411/pogoda-1782834831.html
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов
Облачная погода с дождём ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:54
2022-04-11T07:54
2022-04-11T07:54
александр синенков
общество
москва
центр "фобос"
погода
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Облачная погода с дождём ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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александр синенков, общество, москва, центр "фобос", погода, россия
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов