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В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов - РИА Новости, 11.04.2022
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В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов
Облачная погода с дождём ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:54
2022-04-11T07:54
александр синенков
общество
москва
центр "фобос"
погода
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Облачная погода с дождём ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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александр синенков, общество, москва, центр "фобос", погода, россия
07:54 11.04.2022
 
В Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается дождь и до плюс шести градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Облачная погода с дождём ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, дождь. Днем температура в столице плюс 4-6 градусов, по области от 3 до 8 градусов", — сообщил Синенков.

Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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Александр СиненковОбществоМоскваЦентр "Фобос"ПогодаРоссия
 
 
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