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Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов - РИА Новости, 11.04.2022
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Морская держава
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Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов
Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов - РИА Новости, 11.04.2022
Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов
На восстановление и благоустройство малых городов, связанных с исторической памятью Петра I, в 2022 году направят 1,3 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:59
2022-04-11T11:59
морская держава
петр i
россия
татьяна голикова
морская держава
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На восстановление и благоустройство малых городов, связанных с исторической памятью Петра I, в 2022 году направят 1,3 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин издал указ о праздновании дня рождения реформатора Петра Великого. Прошло уже более 150 мероприятий во всех регионах, посвященных этой исторической фигуре."В 2019 году, даже чуть раньше, в РФ были определены 35 малых петровских городов в 21 субъекте, &lt;...&gt; которые благоустраиваются и восстанавливаются в связи с 350-летием со дня рождения Петра I. В 2022 году на эти цели из федерального бюджета и бюджетов регионов будет направлено 1,3 млрд рублей. Все эти средства идут на благоустройство, на восстановление всего того, что связано с исторической памятью Петра I", – сказала Голикова на открытии историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха", посвященной 350-летию со дня рождения первого российского императора.
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петр i, россия, татьяна голикова, морская держава
11:59 11.04.2022
 

Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПамятник Петру I, расположенный в центре Петровского сквера Петрозаводска
Памятник Петру I, расположенный в центре Петровского сквера Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На восстановление и благоустройство малых городов, связанных с исторической памятью Петра I, в 2022 году направят 1,3 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин издал указ о праздновании дня рождения реформатора Петра Великого. Прошло уже более 150 мероприятий во всех регионах, посвященных этой исторической фигуре.
Посетитель на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
6 апреля, 20:28Морская держава
"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве
"В 2019 году, даже чуть раньше, в РФ были определены 35 малых петровских городов в 21 субъекте, <...> которые благоустраиваются и восстанавливаются в связи с 350-летием со дня рождения Петра I. В 2022 году на эти цели из федерального бюджета и бюджетов регионов будет направлено 1,3 млрд рублей. Все эти средства идут на благоустройство, на восстановление всего того, что связано с исторической памятью Петра I", – сказала Голикова на открытии историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха", посвященной 350-летию со дня рождения первого российского императора.
 
Морская державаПетр IРоссияТатьяна ГоликоваМорская держава
 
 
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