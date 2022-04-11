https://ria.ru/20220411/petr-1782875013.html

Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов

Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов - РИА Новости, 11.04.2022

Голикова: 1,3 млрд руб. выделено на восстановление малых петровских городов

На восстановление и благоустройство малых городов, связанных с исторической памятью Петра I, в 2022 году направят 1,3 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:59

2022-04-11T11:59

2022-04-11T11:59

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петр i

россия

татьяна голикова

морская держава

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На восстановление и благоустройство малых городов, связанных с исторической памятью Петра I, в 2022 году направят 1,3 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин издал указ о праздновании дня рождения реформатора Петра Великого. Прошло уже более 150 мероприятий во всех регионах, посвященных этой исторической фигуре."В 2019 году, даже чуть раньше, в РФ были определены 35 малых петровских городов в 21 субъекте, <...> которые благоустраиваются и восстанавливаются в связи с 350-летием со дня рождения Петра I. В 2022 году на эти цели из федерального бюджета и бюджетов регионов будет направлено 1,3 млрд рублей. Все эти средства идут на благоустройство, на восстановление всего того, что связано с исторической памятью Петра I", – сказала Голикова на открытии историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха", посвященной 350-летию со дня рождения первого российского императора.

https://ria.ru/20220406/vystavka-1782178736.html

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петр i, россия, татьяна голикова, морская держава