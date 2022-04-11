https://ria.ru/20220411/peregovory-1782996770.html
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной - РИА Новости, 11.04.2022
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной
Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:11
2022-04-11T21:11
2022-04-11T22:55
австрия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
карл нехаммер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам Дмитрий Песков.Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут."Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени", - сказал он журналистам.На просьбу прокомментировать заявление канцлера Австрии об отсутствии оптимизма после встречи Песков сказал, что пока не знаком с итогами переговоров и ничего не может сказать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/nekhammer-1782993538.html
https://ria.ru/20220411/peregovory-1782961897.html
австрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, карл нехаммер
21:11 11.04.2022 (обновлено: 22:55 11.04.2022)
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной
Песков назвал беседу Путина с Нехаммером непродолжительной по меркам последнего времени
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам Дмитрий Песков.
Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут.
"Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени", - сказал он журналистам.
На просьбу прокомментировать заявление канцлера Австрии
об отсутствии оптимизма после встречи Песков сказал, что пока не знаком с итогами переговоров и ничего не может сказать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.