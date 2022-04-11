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Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной - РИА Новости, 11.04.2022
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Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной - РИА Новости, 11.04.2022
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной
Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:11
2022-04-11T22:55
австрия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
карл нехаммер
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам Дмитрий Песков.Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут."Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени", - сказал он журналистам.На просьбу прокомментировать заявление канцлера Австрии об отсутствии оптимизма после встречи Песков сказал, что пока не знаком с итогами переговоров и ничего не может сказать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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австрия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, карл нехаммер
21:11 11.04.2022 (обновлено: 22:55 11.04.2022)
 
Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной

Песков назвал беседу Путина с Нехаммером непродолжительной по меркам последнего времени

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам Дмитрий Песков.
Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут.
"Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени", - сказал он журналистам.
На просьбу прокомментировать заявление канцлера Австрии об отсутствии оптимизма после встречи Песков сказал, что пока не знаком с итогами переговоров и ничего не может сказать.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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