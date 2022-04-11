https://ria.ru/20220411/peregovory-1782996770.html

Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной

Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной - РИА Новости, 11.04.2022

Песков: беседа Путина и Нехаммера по нынешним меркам была непродолжительной

Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:11

2022-04-11T21:11

2022-04-11T22:55

австрия

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

карл нехаммер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени, рассказал журналистам Дмитрий Песков.Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут."Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени", - сказал он журналистам.На просьбу прокомментировать заявление канцлера Австрии об отсутствии оптимизма после встречи Песков сказал, что пока не знаком с итогами переговоров и ничего не может сказать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/nekhammer-1782993538.html

https://ria.ru/20220411/peregovory-1782961897.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

австрия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, карл нехаммер