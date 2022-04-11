https://ria.ru/20220411/peregovory-1782963451.html
Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство
Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство - РИА Новости, 11.04.2022
Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство
Канцлер Австрии Карл Нехаммер вернулся в резиденцию австрийского посольства по завершении переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:52
2022-04-11T17:52
2022-04-11T17:52
политика
владимир путин
карл нехаммер
россия
австрия
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер вернулся в резиденцию австрийского посольства по завершении переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Встреча лидеров продлилась 90 минут, сообщило ранее австрийское издание Kronen.Австрийский канцлер стал первым европейским лидером, который посещает Россию после начала российской спецоперации на Украине. Накануне Нехаммер посетил Киев, где провёл переговоры с украинскими властями.Как сообщал ранее МИД Австрии, на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
https://ria.ru/20220411/peregovory-1782961897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, карл нехаммер, россия, австрия, украина
Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство
Канцлер Австрии Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство