https://ria.ru/20220411/peregovory-1782963451.html

Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство

Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство - РИА Новости, 11.04.2022

Нехаммер после переговоров с Путиным вернулся в австрийское посольство

Канцлер Австрии Карл Нехаммер вернулся в резиденцию австрийского посольства по завершении переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:52

2022-04-11T17:52

2022-04-11T17:52

политика

владимир путин

карл нехаммер

россия

австрия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151536/17/1515361763_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_5fbd64f85df8948f99ada122b5619316.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер вернулся в резиденцию австрийского посольства по завершении переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Встреча лидеров продлилась 90 минут, сообщило ранее австрийское издание Kronen.Австрийский канцлер стал первым европейским лидером, который посещает Россию после начала российской спецоперации на Украине. Накануне Нехаммер посетил Киев, где провёл переговоры с украинскими властями.Как сообщал ранее МИД Австрии, на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

https://ria.ru/20220411/peregovory-1782961897.html

россия

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, карл нехаммер, россия, австрия, украина