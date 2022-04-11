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Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими - РИА Новости, 11.04.2022
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Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими
Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими - РИА Новости, 11.04.2022
Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими
Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным открытыми, но жесткими. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:45
2022-04-11T20:34
в мире
россия
австрия
владимир путин
карл нехаммер
санкции
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ВЕНА, 11 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным открытыми, но жесткими."Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — говорится в заявлении для СМИ, которое приводит Kurier.Кроме того, глава австрийского правительства в беседе с российским лидером подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, "пока на Украине гибнут люди".Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом. Он отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом отметил необходимость коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.Канцлер при этом указал, что не видит альтернативы прямым переговорам с Россией, и назвал свою поездку "долгом".Нехаммер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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в мире, россия, австрия, владимир путин, карл нехаммер, санкции
17:45 11.04.2022 (обновлено: 20:34 11.04.2022)
 
Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным были прямыми, но жесткими

© REUTERS / Maxim ShemetovКанцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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ВЕНА, 11 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным открытыми, но жесткими.
"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — говорится в заявлении для СМИ, которое приводит Kurier.
Кроме того, глава австрийского правительства в беседе с российским лидером подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, "пока на Украине гибнут люди".
Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом. Он отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом отметил необходимость коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
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Канцлер при этом указал, что не видит альтернативы прямым переговорам с Россией, и назвал свою поездку "долгом".
Нехаммер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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