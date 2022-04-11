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СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером - РИА Новости, 11.04.2022
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СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером
СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером - РИА Новости, 11.04.2022
СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером
Переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, сообщила австрийская газета Kronen. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:10
2022-04-11T17:27
в мире
владимир путин
россия
карл нехаммер
австрия
украина
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ВЕНА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, сообщила австрийская газета Kronen.По данным издания, встреча продолжалась около полутора часов, информации о ее содержании пока нет.О том, что переговоры Путина и Нехаммера начались в подмосковной резиденции российского лидера, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил РИА Новости около 16:00 мск.По просьбе австрийской стороны журналисты на встрече не присутствуют, пресс-конференции по итогам переговоров не предусмотрено.По данным Пескова, главной темой встречи должна была стать ситуация вокруг Украины, но Путин и Нехаммер могли обсудить и газовые вопросы.Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
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в мире, владимир путин, россия, карл нехаммер, австрия, украина
17:10 11.04.2022 (обновлено: 17:27 11.04.2022)
 
СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером

Kronen: переговоры между Путиным и Нехаммером продлились около 90 минут

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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ВЕНА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, сообщила австрийская газета Kronen.
По данным издания, встреча продолжалась около полутора часов, информации о ее содержании пока нет.
О том, что переговоры Путина и Нехаммера начались в подмосковной резиденции российского лидера, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил РИА Новости около 16:00 мск.
По просьбе австрийской стороны журналисты на встрече не присутствуют, пресс-конференции по итогам переговоров не предусмотрено.
По данным Пескова, главной темой встречи должна была стать ситуация вокруг Украины, но Путин и Нехаммер могли обсудить и газовые вопросы.
Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияКарл НехаммерАвстрияУкраина
 
 
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