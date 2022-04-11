https://ria.ru/20220411/peregovory-1782950704.html

СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером

СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ сообщили о завершении переговоров между Путиным и Нехаммером

Переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, сообщила австрийская газета Kronen. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:10

2022-04-11T17:10

2022-04-11T17:27

в мире

владимир путин

россия

карл нехаммер

австрия

украина

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ВЕНА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, сообщила австрийская газета Kronen.По данным издания, встреча продолжалась около полутора часов, информации о ее содержании пока нет.О том, что переговоры Путина и Нехаммера начались в подмосковной резиденции российского лидера, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил РИА Новости около 16:00 мск.По просьбе австрийской стороны журналисты на встрече не присутствуют, пресс-конференции по итогам переговоров не предусмотрено.По данным Пескова, главной темой встречи должна была стать ситуация вокруг Украины, но Путин и Нехаммер могли обсудить и газовые вопросы.Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

россия

австрия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, карл нехаммер, австрия, украина