https://ria.ru/20220411/peregovory-1782933845.html

Путин и Нехаммер проводят переговоры

Путин и Нехаммер проводят переговоры - РИА Новости, 11.04.2022

Путин и Нехаммер проводят переговоры

Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:10

2022-04-11T16:10

2022-04-11T17:00

в мире

россия

владимир путин

карл нехаммер

австрия

украина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин и Нехаммер встречаются в подмосковной резиденции российского лидера, по просьбе австрийской стороны переговоры идут в закрытом режиме.Как ранее сообщил МИД Австрии, на встрече не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.По данным Пескова, главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины, но нельзя исключать, что Путин и Нехаммер обсудят и газовые вопросы, так как эта тема "весьма и весьма актуальная для австрийской стороны".Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

https://ria.ru/20220410/nekhammer-1782798036.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, владимир путин, карл нехаммер, австрия, украина