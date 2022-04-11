Рейтинг@Mail.ru
Путин и Нехаммер проводят переговоры - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/peregovory-1782933845.html
Путин и Нехаммер проводят переговоры
Путин и Нехаммер проводят переговоры - РИА Новости, 11.04.2022
Путин и Нехаммер проводят переговоры
Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:10
2022-04-11T17:00
в мире
россия
владимир путин
карл нехаммер
австрия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:84:2976:1758_1920x0_80_0_0_0ec007d5a9cef1e01693de03508749e6.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин и Нехаммер встречаются в подмосковной резиденции российского лидера, по просьбе австрийской стороны переговоры идут в закрытом режиме.Как ранее сообщил МИД Австрии, на встрече не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.По данным Пескова, главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины, но нельзя исключать, что Путин и Нехаммер обсудят и газовые вопросы, так как эта тема "весьма и весьма актуальная для австрийской стороны".Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
https://ria.ru/20220410/nekhammer-1782798036.html
россия
австрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61be51200b7c9db410478cf3f25890b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, карл нехаммер, австрия, украина
16:10 11.04.2022 (обновлено: 17:00 11.04.2022)
 
Путин и Нехаммер проводят переговоры

Президент России Путин и канцлер Австрии Нехаммер проводят переговоры

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча уже идет", — сказал собеседник агентства.
Путин и Нехаммер встречаются в подмосковной резиденции российского лидера, по просьбе австрийской стороны переговоры идут в закрытом режиме.
Как ранее сообщил МИД Австрии, на встрече не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
По данным Пескова, главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины, но нельзя исключать, что Путин и Нехаммер обсудят и газовые вопросы, так как эта тема "весьма и весьма актуальная для австрийской стороны".
Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 19:56
Канцлер Австрии назвал темы предстоящих переговоров с Путиным
 
В миреРоссияВладимир ПутинКарл НехаммерАвстрияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала