https://ria.ru/20220411/peregovory-1782933845.html
Путин и Нехаммер проводят переговоры
Путин и Нехаммер проводят переговоры - РИА Новости, 11.04.2022
Путин и Нехаммер проводят переговоры
Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:10
2022-04-11T16:10
2022-04-11T17:00
в мире
россия
владимир путин
карл нехаммер
австрия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:84:2976:1758_1920x0_80_0_0_0ec007d5a9cef1e01693de03508749e6.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин и Нехаммер встречаются в подмосковной резиденции российского лидера, по просьбе австрийской стороны переговоры идут в закрытом режиме.Как ранее сообщил МИД Австрии, на встрече не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.По данным Пескова, главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины, но нельзя исключать, что Путин и Нехаммер обсудят и газовые вопросы, так как эта тема "весьма и весьма актуальная для австрийской стороны".Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
https://ria.ru/20220410/nekhammer-1782798036.html
россия
австрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61be51200b7c9db410478cf3f25890b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, карл нехаммер, австрия, украина
16:10 11.04.2022 (обновлено: 17:00 11.04.2022)
Путин и Нехаммер проводят переговоры
Президент России Путин и канцлер Австрии Нехаммер проводят переговоры