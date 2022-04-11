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СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером - РИА Новости, 11.04.2022
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СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером
СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером - РИА Новости, 11.04.2022
СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером
Австрийская газета Kronen сообщила о начале переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:05
2022-04-11T16:14
в мире
владимир путин
карл нехаммер
россия
австрия
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Австрийская газета Kronen сообщила о начале переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером."Переговоры между канцлером Карлом Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным начались", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, встреча проходит тет-а-тет. По мнению издания, в ходе встречи Путин и Нехаммер будут сидеть за большим столом.
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в мире, владимир путин, карл нехаммер, россия, австрия
16:05 11.04.2022 (обновлено: 16:14 11.04.2022)
 
СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером

Kronen Zeitung сообщила, что президент Путин и канцлер Австрии Нехаммер начали переговоры

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Австрийская газета Kronen сообщила о начале переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
"Переговоры между канцлером Карлом Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным начались", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, встреча проходит тет-а-тет. По мнению издания, в ходе встречи Путин и Нехаммер будут сидеть за большим столом.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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В миреВладимир ПутинКарл НехаммерРоссияАвстрия
 
 
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