https://ria.ru/20220411/peregovory-1782932774.html

СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером

СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ сообщили о начале переговоров между Путиным и Нехаммером

Австрийская газета Kronen сообщила о начале переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:14

в мире

владимир путин

карл нехаммер

россия

австрия

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Австрийская газета Kronen сообщила о начале переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером."Переговоры между канцлером Карлом Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным начались", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, встреча проходит тет-а-тет. По мнению издания, в ходе встречи Путин и Нехаммер будут сидеть за большим столом.

https://ria.ru/20220411/nekhammer-1782914104.html

россия

австрия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, карл нехаммер, россия, австрия