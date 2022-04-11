https://ria.ru/20220411/peregovory-1782910652.html

Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров

Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022

Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров

В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:20

2022-04-11T14:20

2022-04-11T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не вижу причин, по которым мы их не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала. Но мы люди терпеливые и настойчивые", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров