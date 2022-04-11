https://ria.ru/20220411/peregovory-1782910652.html
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:20
2022-04-11T14:20
2022-04-11T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не вижу причин, по которым мы их не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала. Но мы люди терпеливые и настойчивые", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:20 11.04.2022 (обновлено: 14:29 11.04.2022)
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Лавров: Украина на переговорах изворачивается на 180 градусов, но мы люди терпеливые