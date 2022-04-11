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Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/peregovory-1782910652.html
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:20
2022-04-11T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не вижу причин, по которым мы их не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала. Но мы люди терпеливые и настойчивые", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:20 11.04.2022 (обновлено: 14:29 11.04.2022)
 
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров

Лавров: Украина на переговорах изворачивается на 180 градусов, но мы люди терпеливые

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не вижу причин, по которым мы их не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала. Но мы люди терпеливые и настойчивые", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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