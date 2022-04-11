https://ria.ru/20220411/peregovory-1782883895.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии

В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии - РИА Новости, 11.04.2022

В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:34

2022-04-11T12:34

2022-04-11T13:04

владимир зеленский

виталий кличко

денис шмыгаль

украина

москва

в мире

владимир путин

карл нехаммер

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне", - сказал Песков журналистам.Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, является ли закрытый формат переговоров двух лидеров инициативой австрийской стороны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждения темы газа на встрече главы государства Владимира Путина с австрийским канцлером Карлом Нехаммером."Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела - их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны", - сказал Песков журналистам.Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, они пройдут в понедельник. В субботу он посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781746653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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