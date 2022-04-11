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В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии - РИА Новости, 11.04.2022
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В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии
В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии - РИА Новости, 11.04.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:34
2022-04-11T13:04
владимир зеленский
виталий кличко
денис шмыгаль
украина
москва
в мире
владимир путин
карл нехаммер
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне", - сказал Песков журналистам.Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, является ли закрытый формат переговоров двух лидеров инициативой австрийской стороны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждения темы газа на встрече главы государства Владимира Путина с австрийским канцлером Карлом Нехаммером."Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела - их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны", - сказал Песков журналистам.Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, они пройдут в понедельник. В субботу он посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html
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владимир зеленский, виталий кличко, денис шмыгаль, украина, москва, в мире, владимир путин, карл нехаммер, австрия, дмитрий песков, россия
12:34 11.04.2022 (обновлено: 13:04 11.04.2022)
 
В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии

Переговоры президента Путина и канцлера Австрии Нехаммера будут посвящены Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне", - сказал Песков журналистам.
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 00:57
Межгосударственные отношения России и Австрии
Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, является ли закрытый формат переговоров двух лидеров инициативой австрийской стороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждения темы газа на встрече главы государства Владимира Путина с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.
"Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела - их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны", - сказал Песков журналистам.
Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, они пройдут в понедельник. В субботу он посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 17:31
Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго
 
Владимир ЗеленскийВиталий КличкоДенис ШмыгальУкраинаМоскваВ миреВладимир ПутинКарл НехаммерАвстрияДмитрий ПесковРоссия
 
 
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