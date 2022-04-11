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Системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 11.04.2022
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Системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины, заявили в Пентагоне
Системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 11.04.2022
Системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины, заявили в Пентагоне
США ищут для Украины системы ПВО дальнего действия, но речи о поставках комплексов С-400 не идет, поскольку они слишком сложны для местных военных, сказал... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:27
2022-04-11T19:27
в мире
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россия
с-400 «триумф»
украина
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США ищут для Украины системы ПВО дальнего действия, но речи о поставках комплексов С-400 не идет, поскольку они слишком сложны для местных военных, сказал журналистам высокопоставленные представитель Пентагтона."Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", - сообщил он на брифинге.Система С-400 российского производства есть на вооружении Турции. Местные СМИ ранее сообщали, что американские власти призывают передать ее Украине.Чиновник добавил, что США продолжают поиски у своих союзников систем ПВО советского производства, которые могли бы использовать украинские силы в противостоянии с российскими войсками. На прошлой неделе стало известно о передаче Словакией Украине комплексов С-300.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, сша, россия, с-400 «триумф», украина
19:27 11.04.2022
 
Системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины, заявили в Пентагоне

Пентагон: системы ПВО С-400 слишком сложны для украинских военных

© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкС-400
С-400 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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С-400 . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США ищут для Украины системы ПВО дальнего действия, но речи о поставках комплексов С-400 не идет, поскольку они слишком сложны для местных военных, сказал журналистам высокопоставленные представитель Пентагтона.
"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", - сообщил он на брифинге.
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Система С-400 российского производства есть на вооружении Турции. Местные СМИ ранее сообщали, что американские власти призывают передать ее Украине.
Чиновник добавил, что США продолжают поиски у своих союзников систем ПВО советского производства, которые могли бы использовать украинские силы в противостоянии с российскими войсками. На прошлой неделе стало известно о передаче Словакией Украине комплексов С-300.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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