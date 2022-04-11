11:29 11.04.2022 (обновлено: 14:28 11.04.2022)
В России начался масштабный паводок
В 21 российском регионе начался масштабный весенний паводок
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде
Уровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В нескольких российских регионах начался масштабный весенний паводок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На утро понедельника в зонах подтопления в 21 регионе остаются 615 приусадебных участков, 74 низководных моста и 11 участков автомобильных дорог", — сообщил собеседник агентства.
С приходом весны ситуация развивается довольно стремительно: еще неделю назад подтопленных объектов было в несколько раз меньше.
Наибольшее число участков затопило в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.
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При этом за сутки от талых вод освободились 13 мостов, в том числе по три в Мордовии и Тульской области.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ведомство непрерывно отслеживает ситуацию с паводком.
Для минимизации последствий половодья на прошлой неделе в регионах провели более 180 подрывов льда. Кроме того, экстренные службы распилили 41 километр ледяной поверхности.