https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html

В России начался масштабный паводок

В России начался масштабный паводок - РИА Новости, 11.04.2022

В России начался масштабный паводок

В нескольких российских регионах начался масштабный весенний паводок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:29

2022-04-11T11:29

2022-04-11T14:28

происшествия

тульская область

россия

республика мордовия

кемеровская область

смоленская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В нескольких российских регионах начался масштабный весенний паводок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.С приходом весны ситуация развивается довольно стремительно: еще неделю назад подтопленных объектов было в несколько раз меньше.Наибольшее число участков затопило в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.При этом за сутки от талых вод освободились 13 мостов, в том числе по три в Мордовии и Тульской области.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ведомство непрерывно отслеживает ситуацию с паводком.Для минимизации последствий половодья на прошлой неделе в регионах провели более 180 подрывов льда. Кроме того, экстренные службы распилили 41 километр ледяной поверхности.

https://ria.ru/20211231/navodnenie-1766282203.html

тульская область

россия

кемеровская область

смоленская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, тульская область, россия, республика мордовия, кемеровская область, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)