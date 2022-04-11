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В России начался масштабный паводок - РИА Новости, 11.04.2022
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В России начался масштабный паводок
В России начался масштабный паводок - РИА Новости, 11.04.2022
В России начался масштабный паводок
В нескольких российских регионах начался масштабный весенний паводок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:29
2022-04-11T14:28
происшествия
тульская область
россия
республика мордовия
кемеровская область
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В нескольких российских регионах начался масштабный весенний паводок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.С приходом весны ситуация развивается довольно стремительно: еще неделю назад подтопленных объектов было в несколько раз меньше.Наибольшее число участков затопило в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.При этом за сутки от талых вод освободились 13 мостов, в том числе по три в Мордовии и Тульской области.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ведомство непрерывно отслеживает ситуацию с паводком.Для минимизации последствий половодья на прошлой неделе в регионах провели более 180 подрывов льда. Кроме того, экстренные службы распилили 41 километр ледяной поверхности.
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тульская область
россия
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происшествия, тульская область, россия, республика мордовия, кемеровская область, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:29 11.04.2022 (обновлено: 14:28 11.04.2022)
 
В России начался масштабный паводок

В 21 российском регионе начался масштабный весенний паводок

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде
Уровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Уровень реки Преголи поднялся в результате непогоды в Калининграде
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В нескольких российских регионах начался масштабный весенний паводок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"На утро понедельника в зонах подтопления в 21 регионе остаются 615 приусадебных участков, 74 низководных моста и 11 участков автомобильных дорог", — сообщил собеседник агентства.

С приходом весны ситуация развивается довольно стремительно: еще неделю назад подтопленных объектов было в несколько раз меньше.
Наибольшее число участков затопило в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.
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МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году
При этом за сутки от талых вод освободились 13 мостов, в том числе по три в Мордовии и Тульской области.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ведомство непрерывно отслеживает ситуацию с паводком.
Для минимизации последствий половодья на прошлой неделе в регионах провели более 180 подрывов льда. Кроме того, экстренные службы распилили 41 километр ледяной поверхности.
 
ПроисшествияТульская областьРоссияРеспублика МордовияКемеровская областьСмоленская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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