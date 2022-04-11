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Третий за сутки палестинец погиб в столкновениях на Западном берегу - РИА Новости, 11.04.2022
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Третий за сутки палестинец погиб в столкновениях на Западном берегу
Третий за сутки палестинец погиб в столкновениях на Западном берегу - РИА Новости, 11.04.2022
Третий за сутки палестинец погиб в столкновениях на Западном берегу
Третий за текущие сутки палестинец погиб в Вифлееме на Западном берегу в результате столкновений с израильскими военными, сообщает минздрав Палестины в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:35
2022-04-11T01:09
в мире
вифлеем
палестина
израиль
сектор газа
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ГАЗА, 11 апр — РИА Новости. Третий за текущие сутки палестинец погиб в Вифлееме на Западном берегу в результате столкновений с израильскими военными, сообщает минздрав Палестины в заявлении для прессы.По данным палестинского агентства Wafa, ранее сегодня погибли две женщины от пулевых ранений в Вифлееме.Ранее армия Израиля сообщила, что израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы. Ему была оказана медицинская помощь.Минздрав Палестины в свою очередь сообщил, что "скончалась палестинская женщина", добавляя, что "израильские военнослужащие открыли по ней огонь в районе Хусана возле Вифлеема".В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
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в мире, вифлеем, палестина, израиль, сектор газа
00:35 11.04.2022 (обновлено: 01:09 11.04.2022)
 
Третий за сутки палестинец погиб в столкновениях на Западном берегу

Минздрав: третий за сутки палестинец погиб в столкновениях в Вифлееме на Западном берегу

CC BY-SA 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / Базилика Рождества Христова в Вифлееме
Базилика Рождества Христова в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Stanislav Kozlovskiy /
Базилика Рождества Христова в Вифлееме. Архивное фото
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ГАЗА, 11 апр — РИА Новости. Третий за текущие сутки палестинец погиб в Вифлееме на Западном берегу в результате столкновений с израильскими военными, сообщает минздрав Палестины в заявлении для прессы.
"Палестинец в возрасте 21 года погиб в районе аль-Хадер возле Вифлеема в столкновениях с израильскими военнослужащими", — говорится в заявлении.
По данным палестинского агентства Wafa, ранее сегодня погибли две женщины от пулевых ранений в Вифлееме.
Ранее армия Израиля сообщила, что израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы. Ему была оказана медицинская помощь.
Минздрав Палестины в свою очередь сообщил, что "скончалась палестинская женщина", добавляя, что "израильские военнослужащие открыли по ней огонь в районе Хусана возле Вифлеема".
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:43
Израильские военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу
 
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